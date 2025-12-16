Pumas tiene la intención de conseguir a un buen delantero que tenga gol, si bien, el hecho de contratar a José Juan Macías y renovarle el contrato es algo que funcionó para ello, la lesión le llegó en el peor momento y ahora el conjunto universitario tendrá que hacer lo necesario para poder conseguir a su reemplazo en este mercado de fichajes.

El ideal para cubrir esta baja es principalmente Diber Cambindo, el futbolista colombiano es pretendido por varios equipos, ante una posible salida de Necaxa. Siendo Pumas uno de los más interesados por él. De esta manera, la idea es que se concrete su llegada ya se ha puesto en la mira de la directiva en la que ahora está Antonio Sancho.

¿Cuál sería el Plan B de Pumas?

Sin embargo, se sabe que podrían no llegar a un acuerdo y ahora deben tener un plan B, es por ello que este martes se dio a conocer por parte de TyC Sports que el conjunto universitario estaría con la ilusión de fichar a Ronaldo Martínez, delantero paraguayo que recientemente ha conseguido llamado en su selección y que lideró el goleo incluso sin participar en los Play Offs.

El futbolista de 29 años logró en su última temporada con Platense en la Liga Profesional de Argentina un total de 8 tantos en 13 enfrentamientos disputados, por lo que llamó la atención de varios clubes, entre ellos la escuadra auriazul y aunque parece ser ese elemento ideal en caso de no conseguir al colombiano habría una traba para poder conseguir su fichaje para el Clausura 2026.

¿Qué podría evitar su fichaje?

De acuerdo con la misma fuente el equipo de la UNAM ya habría tenido contacto con él y le habrían hecho una oferta para comprar su pase y que durara un par de temporadas con el conjunto de Pumas con la opción de extenderlo por uno más. El tema aquí es su contrato y es que el paraguayo renovó recientemente hasta diciembre del 2027.

En síntesis

Aunque Pumas ya estableció contacto y presentó una oferta formal para comprar su pase por dos temporadas (con opción a una tercera), existe una traba importante:

Contrato Vigente: El delantero acaba de renovar con Platense hasta diciembre de 2027 .

El delantero acaba de renovar con Platense hasta . Negociación: Al tener un contrato largo, el club argentino tiene la ventaja en la negociación, lo que podría elevar el costo de salida del seleccionado paraguayo.

