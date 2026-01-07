Este martes César Luis Merlo dio a conocer que el jugador de Toluca Robert Morales estaba a nada de convertirse en jugador de los Pumas, esto después de que el fin de semana se mencionara que se caería dicho fichaje, debido a una situación con Toluca, pero al final llegaría cedido por un año con opción a compra por parte del conjunto universitario.

Y es que una de las opciones que tenía el delantero paraguayo era su salida al Inter de Porto Alegre en Brasil, por lo que con la idea de sumar minutos, esta sería una de las ideas, puesto que no les había ido nada bien y conseguir este refuerzo podría ser de vital importancia, pero fue el equipo auriazul quien logró hacerse del jugador.

¿Cómo lo convenció Pumas?

De acuerdo con la información de Carlos Ponce de León, había grandes posibilidades de que Robert decidiera irse con la escuadra de Porto Alegre, ya que habían puesto una oferta cuantiosa por el futbolista. Sin embargo, menciona que su entorno familiar no quería hacer ese traslado y comenzó a buscar las mejores opciones.

De esta manera, la directiva encabezada por Antonio Sancho lo que hizo fue que lo convenció con el salario, ya que era lo que al futbolista le preocupaba, fue así como logró que Pumas le pagara lo mismo que se le daba en Toluca y de esa manera el futbolista terminó por aceptar la oferta que le estaban dando en el conjunto universitario.

Cabe mencionar que en las próximas horas el equipo estaría haciendo oficial su llegada a la plantilla ya con todo esto arreglado y se espera que el delantero venga a aportar mucho más de lo que llegó a hacer con la escuadra escarlata donde ya no tenía cabida. Es por ello que se espera que en la J1 Efraín Juárez ya lo tenga disponible.

