El gran problema al que se enfrentó Pumas en el Apertura 2025 fue el tema de sus centro delanteros. Y es que la pérdida de Guillermo Martínez por lesión y de José Juan Macías, terminó por quitarle cierto ánimo a la escuadra de Efraín Juárez, dándole oportunidad a las opciones que tenían en divisiones inferiores, pero no resultó como se pensó.

Claramente, uno de los principales temas para este mercado de fichajes era conseguir a un elemento que fuera letal en el ataque y es por ello que el primer jugador que decidieron hacer oficial fue Juninho Vieira, el delantero que podría hacer esa diferencia para el equipo y conseguir sobre todo en este torneo la pelea por el título.

En principio parece ser un elemento que con su pasado en Flamengo no dejó buenas sensaciones por los pocos minutos que disputó, pero tiene cualidades que le podrían venir muy bien en el planteamiento del estratega universitario y que de acuerdo con las estadísticas que comparte Statiskicks sobre su juego podrían acoplarse de lo mejor.

Las 4 cualidades de Juninho

La información estadística menciona que en primera instancia es un futbolista que tiene juego aéreo. Esto es algo que de cierta manera era un beneficio en el caso de “Memote” porque eso le permitía concretar. Además, tiene buena retención del balón, el equipo mostró deficiencia en duelos contra clubes rápidos y aquí podría hallar la clave.

Otro de los puntos a destacar es su buena ubicación para rematar, vemos en el radar que en temas cabeceo sabe dónde centrarse para poder conseguir las anotaciones. Finalmente, la recuperación en tercio final, esto le permite salir al equipo creando las jugadas desde atrás y creando un ataque un poco más progresivo.

En síntesis

Juninho Vieira fue anunciado como el primer refuerzo oficial de Pumas para el próximo torneo.

El delantero Juninho Vieira llega al conjunto de Efraín Juárez tras su paso por Flamengo.

llega al conjunto de tras su paso por . Las bajas por lesión de Guillermo Martínez y José Juan Macías afectaron el ataque universitario.

