Desde hace un par de semanas el nombre del paraguayo Ronaldo Martínez ha sonado mucho en Pumas como uno de los posibles fichajes del equipo. Lo extraño es que hay varios elementos que ya se han concretado en esta pretemporada, pero él aún no. Además, faltan menos de dos semanas para que empiece el Clausura 2026 y deben concretarlo lo antes posible.

Sin embargo, se ha revelado que hay un par de cuestiones que están impidiendo que el futbolista pueda llegar como refuerzo del equipo de Efraín Juárez, el delantero sería una buena aportación al ataque de los universitarios, pero estas trabas que se han puesto, no sólo evitarían su llegada, sino que lo acercarían incluso a otro equipo en Sudamérica.

¿Qué impediría que Martínez llegue a Pumas?

De acuerdo con el periodista de TyC Sports, Germán García, el conjunto argentino de Talleres abrió conversaciones para hacerse del jugador. Sin embargo, se ha comentado que el monto que le está pidiendo Platense a la escuadra es muy elevado y no está en sus pretensiones económicas, por lo que se podría evitar ese fichaje con ellos.

La otra traba que se le pone a los universitarios para poderlo fichar es precisamente el tema económico, el mismo que no lo deja ir a Talleres, y es que el periodista de Vavel, Arath Uva, menciona que en Pumas le están ofreciendo 1 millón de dólares anuales, pero que el jugador estaría pensando en un poco más o lo mismo que recibe en Platense.

¿Cuál es el Plan B?

Aunque la afición ha comentado que eso parece excesivo y que busquen en el mercado europeo a otros elementos que cumplan con las mismas características, la misma fuente mencionó que siguen en Sudamérica porque no quieren repetir lo de Aaron Ramsey. En caso de no concretarse tienen en la mira a alguien del mercado argentino, colombiano y estadounidense.

En síntesis

Ronaldo Martínez podría no fichar con Pumas por diferencias salariales de 1 millón de dólares .

podría no fichar con Pumas por diferencias salariales de . El club Talleres de Argentina inició conversaciones para competir por el fichaje del delantero paraguayo.

de Argentina inició conversaciones para competir por el fichaje del delantero paraguayo. La directiva de Efraín Juárez busca alternativas en los mercados de Argentina, Colombia y Estados Unidos.

