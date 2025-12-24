Jordan Carrillo se convirtió en el cuarto fichaje de Pumas UNAM en el mercado. Después de la llegada de Juninho, César Garza y Tony Leone, el futbolista de Santos Laguna se sumará al plantel auriazul de cara al exigente 2026 que tendrá el conjunto de Efraín Juárez.

La prioridad de Pumas en el mercado estuvo y está puesto en reforzar el ataque. Por eso buscaron a Jordan Carrillo, de quien esperan que aporte desequilibrio y gol como extremo. En su llegada a Ciudad de México, el mexicano dio detalles de por qué decidió fichar por el club auriazul.

¿Por qué eligió a Pumas?

“Es un proyecto muy bonito. Yo creo que es un paso muy grande en mi carrera. Y bueno, nada más que Pumas es un equipo muy grande, entonces es un proyecto muy bonito”, comentó Jordan Carrillo en su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

“Yo creo que es una oportunidad muy bonita para mí. Como te digo, este Pumas es un club grande, entonces pues yo vengo a sumar, vengo a demostrar lo que tengo y a que me vaya bien, a que vaya bien el equipo y a echarle todas las ganas”, agregó el extremo mexicano.

Jordan Carrillo le agradeció a Santos Laguna

Por otro lado, Jordan Carrillo tuvo palabras de agradecimiento con Santos Laguna: “Le agradezco al club, a la afición que siempre me trató bien. Duré muchos años allí. Entonces, es el equipo que me dio la oportunidad. Y nada, agradecerles por todo lo que me han dado”.

Jordan Carrillo viene de disputar 13 partidos con Santos Laguna en el Apertura 2025 y no convirtió goles ni aportó asistencias. El mexicano vistió la playera de los Laguneros en 99 oportunidades en total, en los que anotó 4 tantos y dio 3 asistencias desde que debutó en 2020 con Guillermo Almada como técnico.

En síntesis