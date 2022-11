La Selección Argentina llega con muy buenas sensaciones al Mundial de Qatar 2022 y es, claramente, seria candidata a pelear por el título. Sin embargo, las lesiones están abrumando al que será rival de México en el Grupo C y hoy, a escasos días de que inicie la Copa más preciada del planeta, podría presentar una nueva baja. ¿De quién se trata?

En la jornada de ayer, la Albiceleste aplastó por 5-0 a Emiratos Árabes Unidos y tras el encuentro Lionel Scaloni, su Director Técnico, se mostró muy molesto. El motivo se acaba de conocer a través de la prensa argentina, la cual confirmó que uno de los jugadores que tuvo minutos y se destacó aquejó una fuerte molestia. La preocupación es máxima en la interna del campeón de América...

El involucrado en esta situación es Joaquín Correa, atacante del Internazionale Milano de Italia, quien disputó 45 minutos y marcó un gol en el amistoso de su selección. Refirió un fuerte dolor en una de sus rodillas y todo parece indicar que se trataría de una tendinitis, ya que sufrió esta lesión en el mes de octubre. Es una "molestia persistente", lo que perjudica al cuerpo técnico ya que no podrá cambiarlo.

El reglamento de la FIFA es muy claro sobre la posibilidad de modificar a un futbolista luego de entregar la lista de 26 convocados: "Solo podrá reemplazarse a los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave y antes de las 24 horas previas al inicio del primer partido de su selección".

Para mala fortuna de Scaloni y compañía, esta molestia no se verá reflejada en ningún tipo de estudio o examen médico, por lo que el organismo no le permitirá a Argentina sustituir al Tucu de cara a la Copa del Mundo. El delantero deberá cuidarse y aguantar el dolor si le toca jugar, ya que no tiene tiempo para llevar a cabo el tratamiento correspondiente para recuperarse.