Atención, Selección Mexicana: la razón por la que Guido Rodríguez no se entrenó con Argentina

Muchas miradas en esta Copa Mundial de la FIFA 2022 están puestas en la Universidad Nacional de Qatar. ¿La razón? La Selección Argentina, una de las máximas candidatas a hacerse con el título, entrena allí. El vigente Campeón de América llega en un excelente momento a este torneo y se enfila para ser líder del Grupo C, el cual comparte con México, Arabia Saudita y Polonia.

En la jornada de este lunes, a un día de su gran debut frente a los de Asia en el Estadio Lusail, las alarmas se encendieron en la práctica de la Albiceleste. Y es que además de las precauciones que tomó Lionel Messi para no exigirse, un jugador sorprendió al ausentarse. Se trata de Guido Rodríguez, quien supo vestir las playeras de América y Tijuana en la Liga MX.

El mediocampista central no es titular, pero aún así es un elemento más que importante para Lionel Scaloni ya que es la primera variante de Leandro Paredes. Para fortuna suya no se trata de una lesión ni una molestia muscular, por lo que hay tranquilidad en la interna del plantel. No salió a entrenar por su estado de salud...

De acuerdo a la información brindada por Gastón Edul, periodista de TyC Sports que está cubriendo los pasos de la Selección Argentina en Qatar, Guido "tiene un leve cuadro gripal", algo que le ocurrió a Lisandro Martínez en los últimos días. Es por esa razón que el cuerpo médico le sugirió que se quede en el hotel y se recupere, con la intención de que este martes esté en la banca vs. Arabia Saudita.

¿Lionel Messi está lesionado?

Leo se entrenó diferenciado con la Selección Argentina y preocupó a los fanáticos. Sin embargo, no tiene nada y esto lo confirmó él en conferencia de prensa hace instantes. "Me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento en lo personal y lo físico. Estoy sin ningún problema. Entrené diferenciado por un golpe y por precaución, pero nada raro", admitió.