El ídolo de la Selección Mexicana no quedó a gusto con lo hecho por el Tri ante Argentina y se postuló para jugar el próximo miércoles.

La segunda jornada de Qatar 2022 tampoco resultó como Gerardo Martino y compañía esperaban. En el Estadio Lusail, el Tri cayó por 2-0 ante Argentina y complicó en demasía sus chances de clasificar a la siguiente instancia del Mundial.

Había una gran expectativa en torno a las chances de que la Selección Mexicana dejara eliminada a la Albiceleste, pero en definitiva, Lionel Messi destrabó un partido cargado de tensión. El segundo gol, a cargo de Enzo Fernández, también afecta a la diferencia de gol.

Cuauhtémoc Blanco, referente histórico del Tri, habló en Fox Sports y señaló: "Cómo chingados le van a hacer (ante Arabia Saudita) si no meten gol. No es meter delanteros por meterlos. Arabia Saudita está bien trabajado, no es como cuando les metí tres o cuatro goles en el Azteca. Han levantado", expresó.

En la transmisión le comentaron al Cuau que aquellos goles le vendrían muy bien ahora, a lo que él respondió: "Con que me dieran 15 minutitos, doy dos pases de gol y me salgo, porque me puede dar un infarto".

Pide más

En charla con Turco Mohamed y Carlos Salcido, Cuauhtémoc también pidió más personalidad por parte del Tri: "Deben de tener dos bien puestotes, que se vayan para adelante, atacar y defender y se acabó. Si no, van a agarrar sus maletitas y será un gran fracaso para la Selección Mexicana", afirmó.

