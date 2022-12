Este jueves 1 de diciembre se confirmó como histórico para el futbol. Y es que, en el partido entre Alemania y Costa por la Jornada 3 de la fase de grupos de Qatar 2022, una terna arbitral completamente femenina se hizo cargo de impartir justicia por primera vez en todas las ediciones de los Mundiales.

La francesa Stéphanie Frappart fue elegida por FIFA para ser la jueza principal del juego en el Estadio Al Bayt. Por su parte, el trío fue completado por la brasilera Neuza Back y la mexicana Karen Díaz, quienes ejercieron los roles de auxiliares de líneas en un partido tan crucial para la definición del Grupo E.

El error que "condenó" a Karen Díaz

La mexicana no tuvo un buen primer tiempo. Marcando los ataques de los europeos fue que observó una supuesta posición adelanta de Jamal Musiala: el jugador de Bayern Múnich estaba, en principio, más de un metro habilitado por la defensa tica. Pero eso no fue lo que más críticas generó en las redes sociales...

Promediando los primeros 45 minutos, Keylor Navas se esforzó para salvar un córner y no llegó. Las imágenes son claras y Karen Díaz estaba de frente a la acción. Sorpresivamente, no levantó la bandera y dejó que el guardameta del PSG continuara la jugada como si no se hubiera ido el balón por el fondo.