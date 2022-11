Canelo Álvarez no ocultó la furia que le provocó la derrota de la Selección Mexicana ante Argentina en el Mundial de Qatar.

Si bien no podría describirse al Canelo Álvarez como el más ferviente fanático del futbol, como buen mexicano de pura cepa que es ha estado atento al andar del Tri en el Mundial de Qatar, que de momento le ha dejado un saldo de nada más que un punto en los dos juegos que disputó, sin haber podido llegar al gol en ninguno de ellos.

La derrota del equipo que conduce Gerardo Martino este sábado ante la Selección Argentina, comprometió seriamente las posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo, para lo que deberá derrotar a Arabia Saudita, de ser posible por más de dos goles, y esperar también a un resultado favorable en el partido entre argentinos y polacos.

Es por todo ello que al Canelo no le cayó nada bien el traspié del Tri, algo que dejó ver con una publicación que realizó en su cuenta de Twitter minutos después de finalizado el encuentro que tuvo lugar en el Estadio Iconic de Lusail. No le hicieron falta las palabras, porque el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano solo atinó a expresarse con una serie de emojis que no hacían otra cosa que denotar su estado de furia.

Inmediatamente después, ya algo más calmado, el tapatío expresó sus primeras palabras tras el encuentro felicitando a la Selección Argentina por su victoria y declarándose "mexicano hasta los huesos". También compartió un mensaje de Miguel Layún, invitando a creer en que todavía se puede conseguir el boleto a octavos de final.

"Nos jugaremos todo en el último partido. Lo peor que podemos hacer hoy es reventar. Sé que pinta jodido, pero desde aquí solo podemos apoyar", reza el mensaje del futbolista de Las Águilas del América que fue replicado por Canelo, quien recientementese asumió aficionado del Atlas.

