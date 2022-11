El fin del paso del entrenador argentino Gerardo el Tata Martino como director técnico de la selección mexicana es inminente. Su gestión al frente del Tri, que ha venido de más a menos, llegará a su término en cuanto el equipo nacional le ponga punto final a su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Este miércoles en la cancha del estadio Lusail, Gerardo el Tata Martino y la selección mexicana enfrentarán a Arabia Saudita en un partido decisivo por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022. El Tri necesita un triunfo considerable, situación que ha preocupado al entrenador argentino.

Para acceder a Octavos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022, la selección mexicana necesita un abultado triunfo de 4-0 sobre Arabia Saudita, y con Gerardo el Tata Martino pocas veces ha ganado con diferencia de cuatro o más goles. El Tri ha carecido de juego ofensivo y de gol, y eso le ha generado un entorno adverso.

En esta Copa del Mundo Qatar 2022, jugadores como Jesús Gallardo y Edson Álvarez han destapado que su relación con Gerardo el Tata Martino no es la mejor. Las críticas del exterior y un descontento ya evidente al interior de la selección mexicana han orillado al entrenador a decidir su futuro.

Gerardo Martino de va de la selección mexicana

La gestión de Gerardo el Tata Martino como director técnico de la selección mexicana comenzó en enero de 2019 y terminará a finales de 2022. De acuerdo a informes de TUDN y el portal mediotiempo, el entrenador argentino ya le notificó a sus jefes de la Federación Mexicana de Futbol que no renovará contrato y no será parte del proceso para la Copa del Mundo 2026. Se informó que no regresará a México y de inmediato se trasladará a Argentina.

