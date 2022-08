El youtuber no se anda por las ramas al momento de responder sobre su favorito en la segunda jornada del Grupo C de Qatar 2022, en charla con Bolavip.

En 2018, el video de una pareja argentina discutiendo sobre acudir o no a una boda en pleno Mundial, rompió el internet. Todos hablaban de ellos, incluso muchos creían que se trataba de una cámara escondida; pero la realidad es que se trataba del ahora famoso Jero Freixas y su esposa Jose del Cabo, una pareja de actores que tras mucho batallar, por fin lograron darle al clavo.

Desde entonces, todo ha sido miel sobre hojuelas para Jero y su familia; pero el actor se mantiene con los pies en la tierra, pues previo a este éxito moderno, hay una larga vida de frustraciones laborales; una vida de ‘godín’ y rechazo a su profesión lo atormentaron, hasta que decidió arriesgarlo todo. Afortunadamente para él (y para el futbol) salió ganador y ahora es una de las caras fuertes para YouTube como creador de contenido, respaldado por casi 360 mil suscriptores.

Por ello, odia la palabra influencer para referirse a él, pues sostiene que no quiere influir en nadie, solo tiene en mente su desarrollo personal y familiar, “hay algunos días en que soy completamente feliz. Hay algunos días que soy más o menos feliz y hay días que son difíciles. Yo creo que a todos nos pasa un poco eso ¿no?”, explica en charla con Bolavip, medio del que se declara fan.

“Soy un afortunado, no te lo puedo negar; tengo una familia hermosa, dos hijos hermosos, estoy viviendo de lo que me gusta, de lo que amo. Pero bueno, hay días en los que capaz soy más inseguro, hay días en los que capaz no te va tan bien, soy muy feliz esperando ser más feliz cada día.”

¿JERO FREIXAS EXTRAÑA SU VIDA ANTERIOR?

“Me encanta este momento, no extraño nada. Soy feliz con mi pasado y mi pasado me hace lo que soy hoy también, por todo lo que aprendí. Pero estoy muy contento con lo que me está pasando, no le encuentro cosas negativas”.

A pesar de esto, mete freno de mano y se sincera, “no me gusta cuando aparece algún hater y me critica, cuando habla mal de mí alguien, porque siempre hay alguna persona mala y entonces, tenés un mal día y ves en Twitter que alguien dijo algo feo tuyo. Esas cosas capaz no están buenas, capaz eso extraño, que nadie hablaba mal de mí. Pero teniendo en cuenta de que hay muchísima más gente que habla bien de mí, eso (lo malo) termina siendo muy poco”.

Para él, los llamados haters que lo persiguen ocasionalmente en redes sociales no afectan a su familia, “mis hijos son muy chicos, ellos de lo único que se dan cuenta de nuestra fama es cuando en la calle nos piden fotos. Ramón todavía no entiende, a Rita no le gusta que nos pidan fotos; pero no entienden nada de los haters todavía”.

Sabe que aunque él no haga nada malo, los haters siempre estarán ahí, pero, “son mínimos, porque nuestro contenido no afecta a nadie. No nos agarramos con nadie, es muy sano, tratamos de no ofender a nadie; es la idea: hacer reír sin ofender a nadie. Pero los haters aparecen porque en este mundo hay personas de mierda”.

JERO FREIXAS, LISTO PARA QATAR 2022

Su rostro se ilumina, sus manos se frotan más de lo normal cuando Jero Freixas habla de Qatar 2022 y de inmediato bromea, “me debería tomar unas vacaciones”, una broma que planea convertir en realidad, pues la carga de trabajo se lo demanda.

“Yo lo vivo muy tranquilo, con ganas de disfrutarlo, con ganas de contar historias, tengo muchas cosas escritas para el Mundial y sé que en el camino se me van a ocurrir otras. Estoy muy contento, estoy esperando este Mundial desde hace mucho; desde que nos hicimos conocidos en el Mundial pasado, estaba esperando que llegue otro Mundial para poder hacer lo que sabemos, o lo que fui aprendiendo, que es contar historias de futbol y de humor; relacionar las cosas que pasan en el mundo del futbol con situaciones cotidianas y graciosas”.

Esa confianza no la esconde, al contrario, le sirve de motivación, “me tengo mucha fe, creo que nos va a ir muy bien en este Mundial”,explicó tras el evento Qatar, más allá de los 90 minutos, organizado por YouTube.

ARGENTINA vs MÉXICO, EL PRONÓSTICO DE JERO FREIXAS

En 2018, su video estrella (3.5 millones de reproducciones) se centraba en que él quería ver el Corea del Sur vs México, mientras que su esposa Jose del Cabo pretendía ir a la boda de su primo; ahí comenzó el amor de los mexicanos hacia ellos, aunque para él ese lazo ya tenía echadas raíces desde México 86.

Por ello, la suerte no fue lo que él esperaba en el sorteo de grupos, “me puso un poco entre la espada y la pared ese partido; podría haber sido más fácil que toquen separados; fue un desafío para mí, teniendo en cuenta que México es el segundo país en el que más nos siguen y cada vez se acerca más a Argentina”.

Pero esa sinceridad que lo caracteriza la mantiene al momento de dar su pronóstico, “no quiero ser políticamente correcto, yo quiero decir la verdad y quiero que gane Argentina. Quiero que Argentina le gane a México sin ninguna duda, no voy a mentirles y decirles: empatemos. No, locos, yo soy argentino y quiero que gane Argentina”.

En su sueño, Jero quiere que se termine la maldición de los últimos siete Mundiales, en que México ha sido eliminado en Octavos de Final, “quiero que México llegue lo más lejos posible, quiero que de una vez por todas llegue a Cuartos de Final, me alegraría un montón”.

“Sé que está complicado porque tenemos el otro grupo donde están Francia y Dinamarca, es duro, tanto ara México como para nosotros (Argentina), pero sería espectacular que pudiéramos pasar los dos y pasar lo más que se pueda porque quiero ver a los mexicanos felices. Quiero que pase esa maldición, creo que se lo merecen”.

Así, con toda la sinceridad que lo caracteriza y refleja en sus contenidos, Jero termina la charla con Bolavip, dejando uno de sus deseos más que claro para Qatar 2022, “ojalá pueda hacer un video con México llegando a Cuartos de Final. Sería espectacular para mí.