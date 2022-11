Si bien ha sido Gerardo Martino quien ha cargado con el mayor peso de la crítica por el pobre inicio de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar, con empate sin goles ante Polonia y derrota 2-0 ante Argentina que complicaron y mucho sus posibilidades de clasificar a octavos de final; en la previa del duelo ante Arabia Saudita Jared Borgetti cambió el foco de los cuestionamientos.

El legendario centrodelantero, mundialista en Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, apuntó precisamente contra quienes deberían asumir la responsabilidad de que El Tri pueda cortar de una vez por todas la racha de partidos sin convertir gol en Copas del Mundo, que ya se extiende a cuatro.

"A lo mejor con la personalidad de Chicharito hubiera exigido más. Porque en esta parte creo que es importante resaltar que, sí en cuestión del funcionamiento al equipo le ha faltado generar oportunidades de gol. Pero el problema es que, con tanto pase lateral, también el delantero ha entrado en esa idea de decir, bueno, si no tengo opciones, por lo menos me boto para poder tocar el balón y saber que estoy en juego, pero entro en juego en una posición que no sirve absolutamente para nada", expresó en Futbol Picante, de ESPN.

"Creo que nos hace falta un delantero que exija más. Alguien que diga: 'yo estoy acá y voy a hacer movimientos para que me pongas o me filtres un balón y vaya a competir con un defensa'. Creo que al delantero le ha hecho falta la parte de exigirle más a los jugadores cuando están en en frente y obligarlos a que los busquen. Porque si estás buscando el momento más cómodo para dar un pase de gol, no lo vas a encontrar", agregó.

Para Jaerd Borgetti, el gran problema de los atacantes que han visto acción en lo que va del Mundial de Qatar no han tenido la personalidad suficiente como para exigir más y mejor abastecimiento de parte de sus compañeros. ¿Será Rogelio Funes Mori la solución? Todo indica que Martino le dará su oportunidad ante Arabia.

