El portero del Tri asegura que el equipo debe mantener los pies sobre la tierra e ir partido a partido, pues considera que el Grupo C es uno de los más difíciles de la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana llegó a Doha para iniciar su participación en el Mundial Qatar 2022, donde tiene que competir en un grupo realmente complicado por un boleto a los octavos de final. Los de Gerardo Martino son conscientes de la exigencia y la importancia que tiene el debut contra Polonia el próximo martes 22 de noviembre.

+ CREA TU PRONÓSTICO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022 Y JUEGA CON LOS POSIBLES RESULTADOS DEL EVENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

Uno de los primeros en asumir la responsabilidad del reto es Guillermo Ochoa, el elemento de más experiencia en la plantilla de la Selección Mexicana. El portero del América disputará su quinta Copa del Mundo y asegura que vienen partidos muy complicados para el Tri, pero a pesar de ello no pierde la confianza en el equipo.

"Sabemos que es un grupo complicado, no hay rival sencillo, son difíciles, se nos va a exigir bastante (...) ir partido a partido con esa humildad, mejorando en detalles, estoy convencido que el equipo puede sacar buenos resultados”, comentó el portero de la Selección Mexicana tras su llegada a Doha, en diálogo con TUDN.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Ochoa, además, expresó su satisfacción por disputar el quinto Mundial de su carrera."Es algo increíble, inimaginable, si me hubieran dicho esto en el primer Mundial que estuve no lo hubiera creído, no es fácil para un jugador de futbol estar en un Mundial, en cinco es más complicado, soy un privilegiado y ojalá que sea con un Mundial histórico para México".

¿Cómo llega México?

Tan solo cinco días separan a la Selección Mexicana de su debut en el Mundial Qatar 2022 contra Polonia, en un partido que puede marcar el futuro del equipo en la competencia. Los de Gerardo Martino vienen de golear a Irak por 4-0 y en su más reciente amistoso cayeron ante Suecia por 2-1, un resultado que deja algunas dudas en el Tri.