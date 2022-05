El entrenador argentino, Matías Almeyda dejó gratos sabores en el futbol mexicano, pues su título con las Chivas de Guadalajara los sigue manteniendo con vida, ya que es el campeonato más reciente que tiene el Rebaño Sagrado. Esta misma situación le otorgó al timonel sudamericano cierta credibilidad además de importancia a sus palabras, en especial a sus vaticinios futbolísticos, y esta vez se pronunció con respecto al Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo a lo revelado por Almeyda para la cadena Fox Sports, el duelo que tienen en puerta la Selección Argentina ante el equipo de México, el cual dirige otro albiceleste, Gerardo “Tata” Martino, no tiene una tarea nada fácil ante los tricolores, por lo que reveló cuál es el marcador que cree puedan conseguir dichas escuadras en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde se enfrentarán como parte del Grupo C, donde compartirán el espacio con Polonia y la Selección de Arabia Saudita.

"Argentina México van a pasar los dos, tienen que pasar los dos, un empate y pasan los dos", aseguró el exentrenador del San José Earthquakes para el programa de “La Última Palabra”. Y es que Almeyda ha revelado en múltiples ocasiones que extraña México, pues fue una gran etapa tanto en su vida profesional como personal, por lo que señala que el recuerdo que le dejó estar en tierras aztecas es inigualable.

"Se extraña mucho, han pasado tres años y medio y el recuerdo de haber vivido en México a nivel familiar, amigos que he hecho fuera del fútbol y a nivel deportivo lo he extrañado no voy a decir que no. Llego en un momento bastante complicado, difícil, no jugando en México pasaba a ser un desconocido como entrenador y las cosas fueron buenas, pero debo reconocer que mi último torneo no fue bueno, se jugaba otro título que era el de la Concachampions que no era para menospreciar porque era uno de los pocos trofeos que le faltaba en la vitrina a Chivas y no había equipo para jugar dos torneos, ese fue el final".

Matías aprovechó para revelar cómo se siente en su arribo a Atenas tras dejar la MLS, donde era el timonel del San Jose Earthquakes: "La pasión que tiene el hincha en Grecia, el fútbol es más como México y Sudamérica, creo que he llegado a un equipo grande, un equipo que está a punto de inaugurar su estadio con una historia muy rica".