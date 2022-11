Era una tarde cualquiera de futbol en pandemia, de esas en las que los aficionados de cartón adornaban las tribunas y en las que se podía escuchar perfectamente el golpeo del balón en las transmisiones de los partidos. Pero aunque el escenario en el City Ground era lo más parecido a un entrenamiento a puerta cerrada, lo cierto es que para el Nottingham Forest había mucho más que tres puntos en juego: era la oportunidad de poner fin a 21 años en el ostracismo de las categorías inferiores del futbol inglés.

+ CREA TU PRONÓSTICO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022 Y JUEGA CON LOS POSIBLES RESULTADOS DEL EVENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

Los Tricky Trees rindieron a un buen nivel en esa temporada del Championship e incluso vencieron al Leeds United de Marcelo Bielsa, que a la postre se consagró campeón de la división de plata en Inglaterra. Sin embargo, una racha negativa de cinco partidos sin conocer la victoria le hicieron perder terreno en la tabla de posiciones en el peor momento posible. Es por eso que el duelo contra el Stoke City era una 'final' para el Nottingham Forest, que necesitaba ganar para obtener el boleto a los playoffs.

Pero el partido fue un completo desastre para los dirigidos por Sabri Lamouchi. Las dudas se apoderaron del Forest y el Stoke City, que no se jugaba absolutamente nada, no tardó en detectarlo y aprovechar al máximo el nerviosismo del rival para imponerse por el contundente marcador de 1-4. La tristeza izó su bandera en el City Ground y no solo por la oportunidad desperdiciada, sino también por el inminente adiós de ciertas figuras. Una de ellas, Matty Cash.

Con apenas 22 años, Cash fue uno de los elementos más destacados del Nottingham Forest y disputó 42 de 46 partidos posibles en la temporada del Championship. Se trata de un lateral que es una verdadera garantía por el costado derecho, cumpliendo en labores defensivas y con un interesante recorrido que le permite sumarse al ataque con mucho criterio. A pesar de su posición en el campo, tuvo un gran aporte ofensivo con tres goles y cinco asistencias que rápidamente despertaron el interés del Aston Villa en 2020.

Revelación en la Premier League

Tal como lo esperaban los Reds, las ofertas por su lateral estrella no tardaron en llegar y la que convenció a todas las partes fue la del Aston Villa. El club de Birmingham viene renovándose en todos los niveles desde la llegada de sus nuevos propietarios, Wes Edens y Naseef Sawiris, quienes han realizado una importante inversión económica con la idea de llevar a los Villanos a pelear, al menos, en el top ocho de la Premier League.

A pesar de todo su potencial, el Aston Villa rindió muy por debajo de las expectativas bajo la conducción de Dean Smith y culminó en la casilla 11 de la Premier League 2020-21 con 55 unidades. Pero nada de esto pudo impedir que Cash brillara en su primer año con los Villanos, pues el joven lateral tuvo uno de los promedios de pases interceptados más altos de la liga y fue considerado como una de las grandes revelaciones de la campaña.

La historia no fue diferente en la temporada siguiente, pues el Aston Villa no pudo sacarle provecho a sus grandes contrataciones y el club decidió ponerle fin al ciclo de Smith. Fue entonces cuando llegó Steven Gerrard al banquillo del Villa Park, director técnico con el que el equipo mostró una notable mejoría y Cash fue uno de los grandes beneficiados, alcanzando su máximo potencial y siendo una pieza clave en el proyecto del club.

Con Gerrard al frente de los Villanos, Cash fue titular en todos los compromisos de la Premier League y además destacó con cuatro goles. El último de ellos fue ante nada menos que el Manchester City en la Jornada 38, partido en el que abrió el marcador con un gran remate de cabeza tras el servicio de Lucas Digne desde el costado izquierdo. El gol del ex-Nottigham Forest le puso suspenso a la definición del campeonato y casi deja a los Citizens sin el título.

Polonia se lo 'robó' a Inglaterra

Un talento como Cash es deseado por cualquier selección del planeta, pero Inglaterra tiene muy bien cubierta esa posición con Alexander-Arnold, Reece James, Kyle Walker, Kieran Trippier o Wan-Bissaka. El lateral del Aston Villa se cansó de esperar por la llamada de los Three Lions y decidió aceptar la propuesta de representar a Polonia, la cual venía estudiando desde hace mucho tiempo.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Y es que aunque es inglés de nacimiento, Cash también tiene la nacionalidad polaca gracias a su madre. "Mi abuela y mi abuelo nacieron en Polonia y mi madre, también. Además, habla el idioma con fluidez. Hemos tenido contactos con la Federación y es algo que tendría en cuenta. Es bueno tener esa opción", reconoció el futbolista en diálogo con Sky Sports un año antes de decantarse por Polonia.

Aunque su llegada a las Águilas Blancas se produjo después de la Eurocopa, el lateral rápidamente se puso a disposición de la Selección e incluso tuvo una buena participación en los partidos correspondientes a las Eliminatorias para el Mundial. Cash le aportó muchísima solidez a la defensa de Michniewicz y fue clave en la victoria contra Suecia por 2-0, con la que lograron el boleto a Qatar 2022.

Luego volvió a ser convocado para un encuentro de la UEFA Nations League contra Países Bajos, el cual culminó con empate 2-2 en Róterdam y Cash hizo lo que mejor sabe: sumarse al ataque en una jugada de contragolpe y sorprender a todos con su prodigiosa pegada, mandando el balón al fondo de las redes tras un potente remate cruzado. Ese fue su primer gol con Polonia y la ratificación de su importancia en el campo.

El arma secreta contra el Tri

Cuando se habla de Polonia, la primera imagen que se viene a la mente de los aficionados mexicanos es la de Robert Lewandowski. Y claro, sobran motivos para pensar que una victoria contra los europeos pasa necesariamente por anular al delantero del Barcelona. Sin embargo, la Selección Mexicana cometería un grave error si centra toda su atención en el goleador y descuida a un elemento tan peligroso como Cash.

El crack del Aston Villa no solo tuvo un alto promedio de recuperaciones a lo largo de la temporada pasada, sino que además fue el segundo defensa con más goles en toda la Premier League. Su físico le permite ser un seguro en defensa y un dolor de cabeza cuando pisa campo contrario, pero también puede llegar a sorprender con su juego aéreo en esas jugadas a balón parado que deciden tantos partidos.

Las cualidades de Cash, quien además posee una gran técnica, son ideales para todas las disposiciones tácticas de Michniewicz: puede jugar como lateral por derecha en una línea de cuatro, desempeñarse como carrilero en una defensa con tres centrales e incluso tiene la habilidad para brillar como extremo. Se trata de un elemento muy completo para cualquier escenario que se presente en el partido.

Es por eso que hay que ver mucho más allá de Lewandowski. La amenaza del goleador polaco siempre estará presente y seguramente será la principal referencia de los defensas del Tri, pero el factor sorpresa está en la banda derecha. A Michniewicz le encanta ceder la iniciativa y aprovechar los espacios al contragolpe, un estilo de juego que hace de Cash uno de los jugadores a seguir en el duelo de la próxima semana en Doha.