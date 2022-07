Lewandowski al Barcelona, un fichaje que no es indiferente a la Selección Mexicana

Pronunciar su nombre es evocar momentos irrepetibles, como el de los cinco goles en nueve minutos ante el Wolfsburgo. Es mandar el balón al fondo de las redes de todas las formas posibles: de derecha, de zurda, de cabeza, de taco, de volea, de chilena... Es hablar de 19 títulos en ocho temporadas, garantizando al menos 40 goles al año entre todas las competiciones. Es dejar sin argumentos la idea del falso nueve de Pep Guardiola, pues no hay manera de prescindir de un depredador del área como él. Y también es hacer historia a color, dejando atrás el récord del Torpedo Müller en la Bundesliga. Decir Robert Lewandowski es, en definitiva, la manera más fácil de resumir uno de los ciclos más exitosos de un gigante como el Bayern Munich.

Resulta un ejercicio inútil buscar a otro futbolista que le haya dado tanto al conjunto bávaro en lo que va de Siglo XXI, pero ni siquiera esa realidad facilitó una salida en los mejores términos. Las cosas comenzaron a complicarse al final de la temporada pasada, cuando Lewandowski y el Bayern Munich se sentaron una y otra vez sin llegar a un acuerdo para su renovación. El delantero quería un contrato a largo plazo y con ciertas condiciones económicas, pero el club no estaba dispuesto a cumplir con las exigencias del polaco bajo ningún concepto.

Lewandowski dejó claro que no tenía intenciones de continuar en el equipo bajo los términos anteriormente mencionados, mientras el Bayern Munich alegaba que debía cumplir el contrato que culminaba en junio de 2023. Las presiones no se hicieron esperar y hubo intenso cruce de declaraciones, al punto que diversos directivos del campeón alemán aseguraron que no tenían pensado hablar más del tema. El atacante tenía un compromiso y debía presentarse, como uno más, a los entrenamientos de pretemporada bajo la conducción de Julian Nagelsmann.

"Él tiene contrato hasta 2023 y esperamos verlo el primer día de pretemporada. La situación no ha cambiado. Robert tiene contrato con nosotros por un año más y estaremos felices cuando se una a nosotros en el primer día de entrenamiento. Cuando la gente habla de que hay una u otra oferta es algo que a nosotros nos tiene sin cuidado de momento", aseguró Oliver Kahn, exportero alemán y actualmente el CEO del Bayern Munich, en el marco de la presentación de Sadio Mané como nueva incorporación del gigante bávaro.

Y al final Kahn cumplió su palabra: Lewandowski se presentó a las prácticas de pretemporada y se sometió a las distintas pruebas médicas junto al resto de la plantilla. Pero nada de esto evitó que la presión del polaco diera sus frutos, pues el Bayern Munich al final cedió a la oferta del Barcelona por unos 50 millones de euros. La decisión responde, principalmente, a la oportunidad que tenía el conjunto bávaro de conseguir una buena cantidad de dinero por el delantero y evitar que se marchara gratis al finalizar su contrato.

Barcelona, justo lo que necesita Lewandowski

Es así como Lewandowski se convirtió en nuevo refuerzo del Barcelona, equipo que ahora cuenta con un delantero de garantías para llevar el proyecto de Xavi a otro nivel. Si bien se trata de un futbolista de 34 años, lo cierto es que la calidad y vigencia del atacante no están en discusión después de lo hecho en la temporada pasada: 35 goles en la Bundesliga y además culminó como el segundo máximo goleador de la Champions League con 13 anotaciones, pese a que solo jugó 10 partidos en el certamen europeo.

Tras la salida de Lionel Messi y Luis Suárez, el cuadro catalán no ha encontrado un delantero de garantías para la finalización de las jugadas que normalmente generan en cada partido. Y es que las largas posesiones, las rupturas de Pedri y Gavi, los desbordes de Ousmane Dembelé o el encare de Ferran Torres no tienen demasiado sentido si no hay alguien capaz de aprovechar estas situaciones en el área contraria. Y esa es precisamente la especialidad de Lewandowski: convertir en gol todo lo que toca.

A pesar de los problemas económicos que atraviesa el club desde la gestión de Josep María Bartomeu, el Barcelona ha encontrado algunas vías de financiamiento para reforzar al equipo en este mercado de pases. No todas favorables, obviamente, pues la cesión de una buena parte de los derechos televisivos a cambio de liquidez inmediata no es precisamente sinónimo de estabilidad a largo plazo. Pero lo cierto es que el conjunto blaugrana tiene lo necesario para competir a un alto nivel en los próximos meses.

Es así como se ha construido un equipo pensando en la presencia de Lewandowski como punta de lanza. En los últimos metros, Xavi tendrá a disposición a jugadores como Ousmane Dembelé, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Ansu Fati, Memphis Depay y el recién contratado Raphinha, un extremo picante que viene de brillar en la Premier League con el Leeds. Las opciones para armar el ataque del Barcelona son infinitas, pero todas precisan de un delantero de la naturaleza del ex-Bayern Munich.

Pero los extremos no son los únicos que celebran la llegada de un delantero de peso. Y es que el polaco también tiene una gran importancia para los mediocampistas, pues encontrarían una variante al juego horizontal que muchas veces resulta intrascendente ante rivales ordenados y además tendrían la oportunidad de sorprender con un pase filtrado por el centro. Frenkie de Jong es un especialista en este escenario y en caso que no salga del equipo en el mercado de pases, podría establecer una conexión muy especial con Lewandowski y ser proveedor de grandes asistencias.

Eso sin mencionar los esfuerzos que viene realizando la dirección deportiva para fortalecer la defensa, un aspecto clave para acabar con esa fragilidad defensiva que ha caracterizado al Barcelona cuando le juegan al contragolpe. Andreas Christensen ya fue confirmado como nuevo jugador del conjunto catalán y actualmente se viene trabajando en otros dos defensas del Chelsea, como Marcos Alonso y César Azpilicueta, quienes cambiarían por completo lo que ha sido el tipo de defensores que acostumbran a fichar en Camp Nou.

La peor noticia para el Tri

El futbol es un estado de ánimo. Y si no ocurre nada raro, Lewandowski llegará al Mundial Qatar 2022 con la moral por las nubes: le ganó el pulso al Bayern Munich, donde no se sentía lo suficientemente apreciado; ahora está en el Barcelona, equipo en el que soñaba jugar; es la figura estelar de un proyecto que busca devolver a un histórico del futbol español a los primeros planos de Europa y además tiene una motivación especial, que es demostrar que todavía le queda mucha calidad en las piernas.

También vale la pena destacar la fecha en la que Lewandowski llega al Barcelona. Y es que este es el mejor momento para integrarse al equipo e iniciar los trabajos de pretemporada, pues tiene suficiente tiempo para prepararse físicamente y llegar en óptimas condiciones al debut en La Liga. Eso sin mencionar lo importante que es asimilar desde muy pronto las ideas de Xavi y entender el modelo de juego de su nuevo equipo, que es completamente distinto a lo que está acostumbrado el polaco tras 12 años en Alemania.

El calendario, además, es el mejor aliado para Lewandowski. La Liga disputará 14 fechas antes del inicio de la Copa del Mundo, mientras que la fase de grupos de la Champions League culminará en los primeros días de noviembre. Esto no solamente le servirá al delantero para adaptarse a su nuevo equipo y demostrar en un par de meses que no se equivocaron con su fichaje, sino que además llegará con el rodaje ideal al debut en Qatar 2022 ante la Selección Mexicana en el Grupo C.

Probablemente, el Tri tendrá que enfrentar a un Lewandowski en estado de gracia por todo el contexto que rodea al polaco en esta aventura con el Barcelona. Y aunque no es algo nuevo decir que el 9 de Polonia merece especial atención en ese trascendental partido del 22 de noviembre en Doha, lo cierto es que el delantero podría llegar a este partido en el pico más alto de su carrera con todo lo que esto implica al tratarse del Mejor Jugador de la FIFA 2021.Tocará hacer un partido perfecto en defensa para evitar sorpresas.