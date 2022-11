Corre el tiempo y se acaban las palabras. La Selección Mexicana se jugará su "vida" en la Copa del Mundo de Qatar 2022, este miércoles 30 de noviembre a las 13:00 horas, cuando enfrente a Arabia Saudita en la cancha del Estadio Lusail, donde estará obligado a ganar para meterse en los octavos de final.

+ Simula los posibles cruces de la Selección Mexicana en octavos del final del Mundial de Qatar 2022

En las últimas horas habló el entrenador del equipo nacional, Gerardo Martino, quien admitió la mayor preocupación de todo el cuerpo técnico y jugadores de cara a este trascendental encuentro: la falta de gol. Aunque remarcó que esta situación no debe ser solo atribuida a los atacantes, pues volantes y laterales deben ser capaces de pisar el área.

“En este momento es importante porque necesitamos goles, y lo que ha sucedido son situaciones diferentes porque hemos tenido a los delanteros con problemas físicos y apenas llegaron al Mundial, pero este problema no solo es de los delanteros. Claro que preocupa”, declaró el Tata ante los medios. Y añadió: "Ante Arabia, los volantes y laterales deben de llegar más para generar peligro y tener más gente dentro del área".

Además, el estratega admitió la posibilidad de realizar cambios para enfrentar a los árabes, dejando abierta la chance de utilizar dos centrodelanteros, lo cual ha ocurrido solo en dos ocasiones de su proceso: contra Estados Unidos y Jamaica en condición de visitante, y por las Eliminatorias de la Concacaf.

“Cualquier cosa que veamos mañana tiene que ver con la conformación del equipo con gente de ataque, en ningún caso no estuvo entrenado a pesar de que no se haya usado en algún juego, lo que no entra en mi pensamiento es armar un esquema donde no haya armas para los jugadores”, soltó.

Consultado por la no inclusión de Rogelio Funes Mori hasta el momento en el Mundial, Martino respondió que "se debe a una elección", y que "siempre que un futbolista que no está, no hay otra explicación, no hay ningún impedimento".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22