Si los aficionados mexicanos estaban buscando un enemigo argentino más allá del golpeado Tata Martino, se equivocaron direccionando su bronca contra Lionel Messi a causa del malintencionado video a través del cual se lo acusó de pisar y patear una playera mexicana, lo que le valió desde amenazas de Canelo Álvarez, quien luego se disculpó, hasta la propuesta de una diputada para declararlo persona no grate en México.

Mucho, muchísimo peor que el accidental toque con su botín que el capitán de La Albiceleste hizo a la playera que minutos antes había intercambiado con Andrés Guardado fue la ofensa que hizo el ex árbitro argentino Javier Castrilli, mundialista en Francia 1998, durante y después del Partido de la Integración que se desarrolló en Doha, Qatar, con presencia de grandes ídolos y personalidades del futbol internacional.

"Yo no tengo tarjetas, no hay policías, no hay nada. Somos 23 hombres. Y a los estúpidos que estaban afuera, esos mexicanos, se los dije en serio. Dejate de hinchar las pelotas, me tenés los huevos por el piso", dijo al canal argentino TyC Sports en relación a un altercado que tuvo en pleno partido.

El pripio Alex de la Rosa, periodista de TUDN, Univisión y Televisa que particio de la jornada amistosa -o no tanto- dio detalles del intercambio que tuvo con Javier Castrilli, aunque tomándoselo con humor: "Me dijo forro, pelotudo, traes los huevos hasta el piso. Es un animal. Es un genio", dijo.

El propio Castrilli reconoció el altercado, pero lejos de disculparse redobló la apuesta: "Forro y pelotudo le dije. Se vive así. Yo aprendí a dirigir en los potreros, sin alambrados. Los jugadores se cambiaban en la casa de los vecinos. Y los pelotudos estos me vienen a pedir faltas pelotudas y cagarse de risa", se quejó.