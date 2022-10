No está México: Rául Jiménez eligió a los posibles ganadores del Mundial de Qatar 2022

Falta cada vez menos para el debut de la Selección de México ante Polonia por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. La expectativa crece con el correr de los días y Rául Jiménez, una de las figuras que tiene el equipo dirigido por Gerardo Martino, sueña con quedar en la historia del Tri. Sin embargo, prefirió no ponerse la mochila de candidato en la previa del mega evento deportivo.

“Veo a Brasil, Argentina y quizá Alemania como candidatos después de cómo fue en el mundial pasado”, declaró en una entrevista con el periodista deportivo Sebastián 'El Pollo' Vignolo en exclusiva para Star+. Y analizó el Grupo C de México: "Se puede pasar. Es la gran oportunidad de hacer algo diferente".

Para cerrar sobre la Copa del Mundo, el nacido en Tepeji del Río que juega en el Wolverhampton F. C. de Inglaterra, se refirió al duelo con Argentina en la Fase de Grupos: "Históricamente cada vez que nos enfrentamos se han hecho buenos partidos. En muchas ocasiones nos faltó un poco más. Eso es lo que me hace pensar que se puede".

En la entrevista exclusiva con Star+, Raúl Jiménez fue consultado sobre el Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina. "Lo he visto y sé lo que hace en los penales. A ver si algún día me toca aquí en Premier League patearle uno primero y para que vea que no es tan fácil atajármelo", dijo entre risas.