Lionel Scaloni eligió a los once futbolistas titulares para los Octavos de Final de la Copa del Mundo y no incluyó a Ángel Di María entre ellos. ¿Por qué razón?

¿Por qué no juega Ángel Di María en el Argentina vs. Australia?

Después de haber clasificado en primer lugar del Grupo C, Argentina tendrá un trámite complicado este sábado 3 de diciembre contra Australia. Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán contra los oceánicos en el Ahmad bin Ali Stadium de Doha y no contarán con una de las principales figuras sudamericanas...

¿Por qué no juega Ángel Di María en Argentina vs. Australia por el Mundial Qatar 2022?

El mediocampista ofensivo de la Juventus quedó tocado físicamente después de la victoria del miércoles pasado contra Polonia y las novedades no fueron las mejores para la Albiceleste. Se descartó una lesión muscular pero no una sobrecarga. No fue incluido por Lionel Scaloni en la alineación titular.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Alejandro Gómez, Lionel Messi y Julián Álvarez serán los que inicien este sábado 3 de diciembre, en el Ahmad bin Ali Stadium de Doha contra Australia.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Australia?

Los representantes de CONMEBOL y AFC, porque los oceánicos pasaron a disputar su boleto mundialista frente a los asiáticos, se verán las caras este sábado 3 de diciembre, desde las 13:00 horas del centro de México, con transmisión de Las Estrellas, Azteca 7, Canal 5, TUDN y Sky Sports.