Carlos Vela, experimentado delantero de 33 años que jugó varios años en Europa y actualmente defiende los colores de Los Ángeles FC de Estados Unidos, no fue convocado a disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de México. Es por ese motivo que en Bolavip te detallamos los motivos.

Carlos Vela, delantero de 33 años, no fue convocado a disputar el Mundial de Qatar 2022 por una decisión propia. Esto se debe a que en el 2019 dio un paso al costado pensando en el recambio generacional en la Selección de México.

Ese mismo año fue entrevistado por TUDN, donde detalló los motivos: “Yo ya he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela. Creo que también hay que darle oportunidad a más gente". Y, en la misma nota, añadió: "Hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial, porque yo voy a tener 33 años y tampoco le veo el problema que yo no esté”.

Hace algunas semanas, antes de conocer la lista de 26 jugadores que viajaban a Qatar 2022, se dio a conocer que Martino y la Federación de México tuvieron una reunión con Carlos Vela. Sin embargo, no lo pudieron convencer ya que el delantero se mantuvo en su postura.

