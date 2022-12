En los instantes previos a la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en la cancha del estadio Lusail entre la selección de Argentina y la selección de Francia, desde las redes sociales de TUDN se viralizó un emotivo mensaje por la despedida de los Mundiales de Enrique el Perro Bermúdez.

Con su inconfundible e icónica voz, Enrique el Perro Bermúdez invitó en un video a los afcionados a que lo acompañaran en la narración de su último partido mundialista, la Final entre la selección de Argentina y la selección de Francia como privilegiado asistente al estadio Lusail donde muchas personas quedaron sin poder entrar debido a los altos precios de la reventa.

Antes de la Copa del Mundo Qatar 2022, Enrique el Perro Bermúdez narró varios partidos de la selección mexicana acompañado por varios de sus colegas más apreciados, pero llegó el momento de despedirse y lo hizo con un sentido mensaje: "Mundial, inmortal eres tú. Yo lo he sido un dichoso a tu lado. 12 veces te he contado, 12 veces te he visto de cerca y nos hemos acompañado, estimado Mundial. Hoy te digo adiós, no podemos enumerar la cantidad infinita de historias que vivimos juntos, los héroes que nombramos".

Enrique el Perro Bermúdez estuvo presente en 12 Mundiales: Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil, 2014 y Rusia 2018. "No crecimos, nos transformamos, tú me viste ser y yo te vi brillar. Aún en las manos de otros, yo mismo me sentí campeón del mundo. Cómo no ser un nostálgico con nostalgia si cada cuatro años esperaba nuestro encuentro, desde Argentina 78 hasta Qatar 2022 pasando por España, Brasil, Alemania, México y un montón de lugares más. ¿Que si te extrañaré?, por supuesto que sí. ¿Qué sigue ahora? Admirarte porque ¡qué bonito es lo bonito! No seré el mejor perro, pero si el más fiel, tras 12 Mundiales, me gustaría decir que yo soy el mejor amigo del Mundial", dijo el Perro Bermúdez.

Frases memorables del Perro Bermúdez

Luego de que Cristian Martinoli no lo acompañara en alguna de sus transmisiones, Enrique el Perro Bermúdez se despidió de la Copa del Mundo con varias de las frases que ha inmortalizado en sus narraciones: "Mis últimas líneas están guiadas por el afecto, la gratitud y el honor. Las escribo como si repasara de memoria un pase filtrado, una gambeta, una diagonal matona, un tiro al rinconcito, papá, ahí donde las arañas hacen su nido. ¡Un zambombazo! ¡Y acaso un golazo azo azo azo! El que se mucho se despide es que pocas ganas tiene de irse, pero en ocasiones el adiós es sólo el principio de algo más".