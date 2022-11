La comprometida situación que atraviesa la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022, previa al partido decisivo contra Arabia Saudita por el pase a Octavos de Final, evidentemente es responsabilidad de la Federación Mexicana de Futbol, así lo señaló el histórico Jorge Campos.

+Simula los posibles cruces de la Selección Mexicana en octavos del final del Mundial de Qatar 2022

Como parte del equipo de transmisiones que TV Azteca envió para la cobertura de la Copa del Mundo Qatar 2022, Jorge Campos comentó que "estamos aquí, lo disfrutamos. Seguimos viendo futbol, seguimos viendo a los entrenadores, las tácticas que hay, y lo sigo haciendo con gusto".

En entrevista para el diario As, Jorge Campos, reveló que si existieran las condiciones adecuadas para desarrollar a la selección mexicana, le gustaría participar con la Federación Mexicana de Futbol: "Ya cuando pensemos en un proyecto a unos mil años, pues a lo mejor regreso a estar pensando en la directiva, en la Federación, en algo diferente", sin embargo lamentó que "los proyectos en México son así, a corto plazo, y eso no sirve para el futbol”.

Jorge Campos, quien previo a la Copa del Mundo respaldó al director técnico Gerardo el Tata Martino, subrayó que a la selección mexicana le conviene "un proyecto a largo plazo, a todos los que estamos y que estuvimos y que jugamos y que estudiamos todo lo que es el futbol, nos interesa mucho".

Nos estamos equivocando: Jorge Campos

Jorge Campos, quien ha sido reconocido por la prensa extranjera durante la Copa del Mundo Qatar 2022, compartió que “tuve pláticas con varios entrenadores y dicen ‘en México, hacen todo a corto plazo y eso no funciona mucho", y lamentó que México se está rezagando respecto a sus rivales de Concacaf. "Creo que nos estamos equivocando. Hay gente que no sabe proyectar a largo plazo, que no se preocupó por lo que viene, que es nuestro Mundial. Ve a Canadá y a Estados Unidos, son puros chavos, están proyectando algo".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22