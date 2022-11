Las redes sociales se expresaron sobre la actuación del delantero en el Países Bajos vs. Senegal por el Grupo A de la Copa del Mundo. Algo que ocurría en sus últimos tiempos en la Liga MX...

En el otro encuentro correspondiente al Grupo A del Mundial de Qatar 2022, la Selección de Países Bajos se presentó ante Senegal y obtuvo una costosa victoria por 2 a 0 que lo posiciona como uno de los candidatos a ganar su grupo. Sin embargo, el equipo europeo no obtuvo una destacada actuación, y un futbolista bien conocido para el público mexicano fue tundido por los aficionados.

Vincent Janssen, ex futbolista de Rayados de Monterrey, fue elegido por Louis Van Gaal para integrar la alineación titular, relegando a elementos como Memphis Depay (quien no se encuentra en plenitud física). A pesar de su trabajo sucio para que el equipo progrese en el campo, el delantero no se salvó de que lo reventaran en su país.

El Toro fue sustituido al minuto 62 de partido cuando el marcador se encontraba 0 a 0 y parecía que no iba a cambiar. Sin embargo, sobre el final llegaron los goles de Cody Gakpo (84′) y Davy Klaassen (99′) para el conjunto Naranja.

Al igual que le ocurrió en sus últimos tiempos en la Liga MX, los usuarios neerlandeses se expresaron en las redes sociales para menospreciar al hoy jugador del Royal Antwerp, que no consiguió anotar ante el conjunto africano, al considerar que "fue un bulto" y que "no debería ser considerado para el Mundial".

Así destrozaron a Vincent Janssen

De hecho, algunas de las críticas fueron apuntadas directamente a su paso por el futbol mexicano, donde nunca logró cumplir con las expectativas regiomontanas. “Es un tronco, no me sorprende por su pasado en México", se pudo leer de parte de un internauta de Países Bajos.

