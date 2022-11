"No firmé un contrato sin saber que el recambio (generacional) lo tenía que hacer. No vale que yo me queje ahora, yo sabía que me tocaba el recambio, pero sabía que tenía los futbolistas para el cambio. Eso es algo que quedó, algo que no estaba y algo que nos tocó, porque los procesos a veces en Selección se cumplen y hay momentos en que los entrenadores llegamos y lo tenia yo claro", fueron las claras palabras de Gerardo Martino hace menos de 3 semanas.

Muchos jugadores nuevos pasaron por el ciclo del Tata, pero la realidad es que a la hora de elegir a los 26 representantes del Tri para el Mundial de Qatar 2022 el entrenador argentino no apostó por ellos. Elementos como Santiago Giménez (21 años), Diego Lainez (22), Erick Sánchez (23), Jesús Angulo (24) y Fernando Beltrán (24) fueron cortados; mientras que otras "joyas" como Marcelo Flores (19) o Eugenio Pizzuto (20) ni siquiera han sido tenidas en cuenta.

Hay una estadística que, lamentablemente, sepulta a la Selección Mexicana de cara a la Copa. Se trata del promedio de edad, ni más ni menos. Tal como informó Statiskicks en Twitter, el equipo de Gerardo Martino alcanza los 28.5 años, por lo que es el segundo más "viejo" de todo el torneo (sobre 32). Solo es superado por Irán, un conjunto que claramente se conforma con competir en la fase de grupos.

A pesar de que el Tri puede hacer un buen papel en el Mundial, porque está dentro de las posibilidades, este dato habla y mucho sobre el proyecto futbolístico que está llevando a cabo la FMF. Kevin Álvarez, de 23 años, es el jugador más joven de toda la lista; mientras que Estados Unidos, por ejemplo, tiene 9 convocados Sub-23. Preocupa de cara al futuro.

Los convocados de la Selección Mexicana para Qatar 2022

Guillermo Ochoa - 37 años

Alfredo Talavera - 40 años

Rodolfo Cota - 35 años

Jorge Sánchez - 24 años

Kevin Álvarez - 23 años

Néstor Araujo - 31 años

Johan Vásquez - 24 años

Héctor Moreno - 34 años

César Montes - 25 años

Gerardo Arteaga - 24 años

Jesús Gallardo - 28 años

Andrés Guardado - 36 años

Héctor Herrera - 32 años

Charly Rodríguez - 25 años

Erick Gutiérrez - 27 años

Luis Chávez - 26 años

Edson Álvarez - 25 años

Orbelín Pineda - 26 años

Luis Romo - 27 años

Alexis Vega - 24 años

Hirving Lozano - 27 años

Raúl Jiménez - 31 años

Roberto Alvarado - 24 años

Uriel Antuna - 25 años

Henry Martín - 29 años

Rogelio Funes Mori - 31 años