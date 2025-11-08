¡Cruce definido y augurio de ‘final anticipada’! Inter Miami y Cincinnati ganaron sus respectivas series y se verán las caras en la próxima ronda de los playoffs: las ‘Garzas’ y los ‘Garys’ chocarán en el marco de la semifinal de la Conferencia Este de la MLS Cup 2025. En este escenario, conoce aquí todo lo que hay que saber del sensacional enfrentamiento que se aproxima.

Inter Miami viene de dejar en el camino a Nashville en la primera fase de los playoffs de la MLS Cup, producto de un triunfo por 3-1 en casa, una derrota por 2-1 como visitante, y una victoria por 4-0 para liquidar la serie de local. Por su parte, Cincinnati llega tras eliminar a Columbus Crew en la instancia anterior, tras cosechar una victoria por 1-0 en casa, una caída por 4-0 como visitante, y finalmente un triunfo por 2-1 de local.

A diferencia de la primera ronda de los playoffs, Inter Miami y Cincinnati disputarán la semifinal de conferencia con modalidad de partido único y no al “mejor de tres”: el equipo vencedor de este enfrentamiento se clasificará a la final de Conferencia, mientras que el conjunto perdedor quedará eliminado del certamen y no podrá seguir en carrera por el título.

Messi convirtió e Inter Miami clasificó a semi de conferencia [Foto: Getty]

Fecha de Inter Miami vs. Cincinnati por la MLS Cup 2025:

El encuentro de semifinales de la Conferencia Este aún no tiene fecha confirmada, pero el reglamento de la Major League Soccer señala que el compromiso debe disputarse el sábado 22 de noviembre o domingo 23 de noviembre. Una vez confirmados todos los clasificados, la organización de la competencia dará a conocer el día y horario específico del juego.

Sede de Inter Miami vs. Cincinnati por la MLS Cup 2025:

El partido que tendrá cara a cara a los equipos de Javier Mascherano y Pat Noonan tendrá lugar en el TQL Stadium, la casa del Cincinnati. El conjunto que tiene como capitán a Lionel Messi será visitante en esta ronda del torneo, dado que Cincinnati terminó mejor posicionado en la tabla general de la fase regular (2° lugar, contra el 3° puesto de Inter Miami).

El Inter Miami de Messi hace historia en la MLS Cup 2025:

Para el equipo del astro argentino no será un partido más, dejando de lado la importancia de seguir con vida en el torneo: será la primera vez que juegue semifinal de Conferencia en su historia en la Major League Soccer. Nunca había llegado tan lejos el club de Fort Lauderdale en el campeonato de los Estados Unidos. Contra Cincinnati, intentará seguir escribiendo páginas inéditas en sus libros.

