El sacrificio que estaría dispuesto a hacer Germán Berterame para ir al Mundial con Selección Mexicana

Luego de darle la victoria a México, Berterame habló de cómo buscará mejorar para ir a la Copa del Mundo.

Por Marilyn Rebollo

Germán Berterame fue el héroe de la Selección Mexicana el día de hoy en el partido ante Bolivia. El gol que consiguió le permitió al equipo de Javier Aguirre quedarse con el triunfo y sobre todo comenzar un camino para ganarse un lugar. Es por ello que el futbolista dio a conocer que estaría dispuesto a hacer un sacrificio por ir al Mundial.

El sacrificio que haría Berterame para el Mundial

En la entrevista que tuvo el aún delantero de Rayados con TUDN, dio a conocer que haría lo posible por estar en la Copa del Mundo y la manera en la que busca lograrlo es haciendo lo siguiente: “Se rescata algo positivo y hay que mejorar. Estoy dispuesto a jugar en cualquier posición y daré lo mejor”, mencionó para asegurarse.

Con ello se refiere a que cuando están Raúl Jiménez y Santiago Giménez, es más común que el naturalizado juegue como extremo. Sin embargo, en esta ocasión que no era Fecha FIFA y el Fulham no prestó al Lobo de Tepeji y Santi sigue lesionado, se optó porque él estuviera como centro delantero y consiguió la anotación.

Aquí hay que mencionar que en los otros duelos ha sido muy discreto, es por esta razón que ahora que comienza a brillar y como lo ha hecho con la escuadra regiomontana es precisamente porque se siente más cómodo en esa posición y sobre todo es más efectivo en ella, por lo que podría reconsiderar el Vasco en la lista final.

Su problema si se va Inter Miami

Cabe mencionar que con esto, es un poco más probable que en esta semana se dé el pase de este jugador al Inter Miami. El tema aquí es que estaría jugando hasta marzo en la competencia, si bien sirve como elemento para los microciclos, se le complicara el hecho de no estar en ritmo como la mayoría de los compañeros.

En síntesis

  • Germán Berterame anotó el gol del triunfo de la Selección Mexicana en el partido contra Bolivia.
  • El delantero de Rayados aceptó jugar en cualquier posición para asegurar su lugar en el Mundial.
  • Su posible traspaso al Inter Miami esta semana retrasaría su actividad oficial hasta el mes de marzo.
