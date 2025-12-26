Es tendencia:
Luca Orellano, el segundo refuerzo de Rayados: costo de traspaso, contrato y estadísticas

Monterrey alcanzó un acuerdo total para adquirir a uno de los mejores talentos del continente. Los detalles.

Por Martín Zajic

Luca Orellano vestirá la playera albiazul en 2026.
Tras arduas jornadas de intensas negociaciones, el CF Monterrey tiene a su segundo refuerzo: Luca Orellano. La operación, en la que se comenzó a trabajar hace semanas, constará de una transferencia internacional definitiva. Luego de la llegada de Daniel Alonso Aceves, el equipo regio tendrá una nueva cara nueva para trabajar en la pretemporada.

Según reveló César Luis Merlo, Cincinnati aceptó la última oferta de Rayados para comprar la ficha del delantero de 25 años. Las dos propuestas anteriores no habían convencido al elenco estadounidense, pero en la tercera se pudo llegar a un acuerdo total entre los clubes. Así, el arribo del extremo zurdo está a pequeños detalles de anunciarse.

De acuerdo a lo señalado por el portavoz, sólo queda terminar de arreglar el contrato del jugador para que sea oficializado como refuerzo de ‘La Pandilla’. No obstante, este ítem restante no haría caer la negociación sino todo lo contrario: las partes están a un apretón de manos de alcanzar buen puerto. Cuando eso ocurra, el club comunicará su fichaje.

El vínculo del futbolista sería de entre 3 y 4 años, a largo plazo, con el fin de que pueda darle réditos deportivos al equipo, y en un futuro una ganancia económica. Esto está dentro de esos últimos peldaños por volcar en los papeles entre la representación de Luca Orellano y la directiva del Monterrey, algo que sucederá en estas próxims horas.

Luca Orellano pone fin a su etapa en Cincinnati [Foto: Getty]

Por otra parte, el periodista regio Axel Solís reveló que una fuente de Rayados confirmó que el traspaso se haría en 6 millones de dólares. La primera oferta realizada por el club había sido de 3.5 millones, y a partir de allí fue escalando hasta llegar a un número en común. Cabe recordar que Cincinnati lo había comprado en enero por 3 millones, por lo que quería por lo menos duplicar esa transacción.



A lo largo de su participación con Cincinnati en Estados Unidos, Luca Orellano aportó 15 goles y 11 asistencias. Con estas contribuciones, participó directamente en 26 anotaciones del equipo en 77 presentaciones totales. En la última temporada de la Major League Soccer, adoptó también funciones defensivas como carrilero y marcó 2 tantos y dio 5 pases-gol.



Luca Orellano tendrá una interesante competencia con sus nuevos compañeros en Rayados: Lucas Ocampos y Jesús Corona son hoy los extremos titulares del equipo. El argentino lo sabe y deberá trabajar duro en la pretemporada para ganarse un lugar en una plantilla de calidad y obtener la confianza de Torrent para el Clausura 2026. ¿Le funcionará este nuevo fichaje a la comitiva que encabeza Tato Noriega?

Martín Zajic
Martín Zajic
