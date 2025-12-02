Es tendencia:
Rayados quiere arrebatarle un fichaje al Grupo Pachuca y prepara una oferta que romperá el mercado

El equipo regio avanzará a fondo por un futbolista que al conglomerado empresarial le interesa y mucho. Detalles.

Por Martín Zajic

'Tato' Noriega quiere adelantarse al Grupo Pachuca.
El Club de Futbol Monterrey se ha posicionado en los últimos años como una de las instituciones con mayor poderío financiero del continente, imponiendo un respeto a escala internacional. Eso no sólo le permite tener una economía estable y una estructura sólida, sino también, poder competir contra cualquier equipo a la hora de realizar fichajes.

En esta misma línea, en la actualidad, Rayados ha decidido presentarle batalla a un ‘pez gordo’ en el mercado: Grupo Pachuca. El conglomerado empresarial tenía en su radar y había comenzado a negociar por un jugador; sin embargo, Monterrey se ha puesto manos a la obra en la carrera. El conjunto regio dará pelea e intentará hacerse de su deseo.

El jugador por el que competirán Rayados y Grupo Pachuca es Kevin Lomónaco, marcador central derecho argentino de 23 años. El zaguero es considerado uno de los mejores sino ‘el mejor defensa de la Liga Argentina’. Incluso, pese a su corta edad ya ha sido convocado a la Selección Mayor de su país por el entrenador Lionel Scaloni.

Kevin Lomónaco, el central que quieren Rayados y Grupo Pachuca [Foto: Getty]

Kevin Lomónaco viste los colores de Independiente, el tercer club más importante de Argentina. Más allá de su juventud, ya tiene 109 partidos jugados en Primera División, con pasos previos en Platense, Tigre y Lanús (ARG), y en Red Bull Bragantino (Brasil). Si bien no tiene grandes registros ofensivos -3 goles y 2 asistncias-, su fuerte son la marca, los duelos y la conducción con balón.

Grupo Pachuca envió la primera oferta por Kevin Lómonaco:

Tal fue reportado hace algunas semanas, la propuesta de Grupo Pachuca de 7.5 millones de dólares por el 70% de la ficha fue rechazada. De este modo, los Rayados de Monterrey tendrán que superar esa cifra para poder acercarse a las pretensiones de Independiente. Si bien su cláusula de salida es de 20 millones, por un monto intermedio podría existir un acuerdo.

Monterrey comenzó a negociar por Kevin Lomónaco:

Según el periodista Nelson Lafit, el más informado del mundo Independiente, Rayados ya se ha contactado con el entorno de Lomónaco. El jugador, que en principio sólo tenía la intención de ser vendido a Europa, ahora no ve con malos ojos la posibilidad de dar un salto intermedio en México. Así, Monterrey podría utilizar un defensa confiable por un par de años, y el futbolista, crecer en una liga más competitiva que la actual. ¿Podrá hacerse del fichaje?

Lo mejor de Kevin Lomónaco en Independiente:

martín zajic
Martín Zajic
