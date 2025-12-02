Sergio Ramos tomó por sorpresa a los fanáticos y al propio staff que trabaja en El Barrial, cuando a través de su entorno se conoció que no seguirá en Rayados. Si bien desde la directiva habían iniciado gestiones para lograr una renovación contractual, una decisión personal motivó al español a emigrar a fin de año. Está transitando sus últimas semanas en Monterrey y luego se irá.

Con la novedad de la determinación del defensor, se confirmó la primera salida de la plantilla para la próxima temporada. Sin embargo, no sería la única que podría quedar sellada en los días venideros. Se está cocinando la segunda baja para el Clausura 2026, pero para la tranquilidad de la afición, no se trataría de un futbolista con la misma relevancia que Sergio Ramos.

El otro jugador que abandonaría Rayados para la siguiente campaña sería Johan Rojas, que tiene negociaciones con varios clubes. El extremo colombiano regresa de una cesión en Necaxa y se había mencionado que sería utilizado por Domenec Torrent para el siguiente año. Contrariamente a aquellos reportes, desde Colombia acaban de apuntar que se encamina su adiós y definitivo.

Johan Rojas sería el siguiente en dejar Rayados [Foto: Getty]

Pipe Sierra, periodista con más fiabilidad en la cobertura de los futbolistas de ese país, ha revelado que Atlético Nacional ha presentado una oferta formal a Monterrey. El gigante de la Liga Colombiana está interesado en hacerse de los servicios del ex Necaxa, y ya conversa formalmente con Rayados para intntar llegar a un acuerdo.

La intención de Rayados es no prestar más al futbolista: los interesados tendrán que comprar la ficha de Johan Rojas si lo quieren adquirir. Según el reportero, clubes de MLS y Brasil cuyos nombres no han trascendido también han consultado condiciones por el delantero. La directiva no pondrá obstáculos en su salida si se trata de una venta que le deje dinero a las arcas del club.

Por otro lado, una parte clave es el deseo de Johan Rojas: el futbolista quiere minutos y continuidad, algo que en Rayados no tendrá fácil. Si bien ha manifestado públicamente sus ganas de triunfar en ‘La Pandilla’, más pretende jugar con regularidad. En Monterrey, para Torrent los titulares son Lucas Ocampos y Tecatito Corona, y no será sencillo quitarles el lugar.

Para poder aceptar la partida del atacante cafetero, en la Sultana del Norte exijen una cifra superior a los 2.5 millones de dólares, que es lo que Rayados pagó por su pase cuando lo compró inicialmente. Para destrabar la situación y que no se quede nadie que esté cómodo al ciento por ciento, buscan recuperar la inversión y tener una ganancia económica, por más pequeña que sea.