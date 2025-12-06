En una definición electrizante, Monterrey dio todo lo que tenía y luchó hasta el final del tiempo regular, pero no pudo evitarlo y quedó eliminado del Apertura 2025. Los ‘Rayados’ comenzaron dormidos el partido, se despertaron en el complemento pero fue tarde y no lograron marcar el gol que les faltó ante Toluca.

Si bien redondeó una actuación ‘aprobada’ por la fuerza que el equipo hizo en el segundo tiempo, deportivamente Rayados volvió a fracasar. Pese a los millones gastados en los últimos mercados fichando figuras mundiales, volvió a no ser suficiente. Así, el club superó los seis años consecutivos sin ser campeón de la Liga MX.

Luego de este tropezón en la Liguilla, se espera un nuevo éxodo de jugadores a fin de año. Producto del poderío económico que ha construido el Monterrey, la afición se ha vuelto más exigente y la plantilla lo sabe. Es por ello que varios integrantes del equipo abandonarían ‘La Pandilla’ en el próximo mercado de invierno.

La decepción de Canales en la derrota ante Toluca [Foto: Getty]

Los 5 futbolistas que dejarían Rayados tras la eliminación del Apertura 2025:

De inmediato, la primera baja confirmada es la de Sergio Ramos, experimntado zaguero central y un titular indiscutido. El defensor ya hizo filtrar a través de su entorno que abandonará Monterrey al final del semestre, para emigrar a una liga diferente. En esta temporada, disputó 17 partidos, con 1517 minutos, donde marcó 2 goles.

En segundo término, Héctor Moreno terminará su vínculo con el equipo regio, dado que se retirará del futbol profesional. El marcador central anunció tiempo atrás que este sería su último torneo como jugador, y cumplirá con sus intenciones iniciales. Esta temporada apenas sumó 258 minutos repartidos en 6 compromisos.

En tercer lugar, Jorge Rodríguez también diría adiós. El volante central de trayectoria y titular en Rayados, es uno de los más cuestionados y la relación con la afición está rota. Además, ya en la ventana anterior había recibido ofertas que volverían en el siguiente libro de pases. Esta temporada jugó 18 encuentros, con 1288 minutos.

En cuarto apartado, Sergio Canales podría poner fin a su ciclo. Si bien el enganche titular aún no pudo ser campeón como lo anhelaba, su familia pretende un cambio de rumbo. Hace unos días, su agente no quiso contestar al consultarle si seguiría. Esta temporada aportó 10 goles y 3 asistencias en 16 juegos, con 1383 munutos.

Por último, Germán Berterame, un mimado de la fanaticada, podría despedirse. El centrodelantero titular ya recibió muchos sondeos y Monterrey tendrá propuestas millonarias por él el próximo invierno, y ve con buenos ojos un salto en su carrera. En esta temporada, participó en 19 cotejos con 1665 minutos, y sumó 10 tantos y 3 pases-gol.

