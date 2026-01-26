Es prácticamente un hecho la salida del delantero Germán Berterame a Inter Miami. El jugador fue abordado por la prensa luego de su paso por la gira con la Selección Mexicana y fue consultado precisamente sobre su inminente traspaso al equipo de la MLS.

Sobre la idea de dejar a Rayados en los próximos días, comento: “Ahora estuve muy enfocado en la selección, recién llego, a disfrutar la familia y lo analizaremos esta semana. Recién estoy llegando y lo analizaremos en la semana”.

Más allá de algún suspenso que le agrega el argentino nacionalizado, la realidad es que los dos clubes tienen todo listo para que se concrete la operación. Cabe recordar que las Garzas abonarán una suma de 15 millones de dólares, donde el cuadro mexicano recibirá el 65%, mientras que Atlético Madrid el 35% restante.

Diferentes reportes han dado a Uros Durdevic de Atlas, Rafael Santos Borré de Inter de Porto Alegre y Alan Pulido de Tigres UANL, hay otro nombre que aparece en el radar de los regiomontanos para poder ser el reemplazo del goleador argentino.

De acuerdo a TUDN, la directiva de los Albiazules tiene en carpeta a Rafael Navarro de Colorado Rapids. Si bien el atacante brasileño es del agrado de la directiva y cuerpo técnico, se tienen algunas dudas de que no se adapte como Brandon Vázquez que también arribó desde la MLS.

¿Cómo está siendo el ciclo de Germán Berterame en la Selección Mexicana?

Con este tanto, el goleador de 27 años alcanzó su segundo gol con la playera nacional luego de marcar ante Ecuador en el amistoso de octubre del año pasado. En total, el ahora exfutbolista de Rayados lleva disputados 8 compromisos, todos amistosos, siendo titular en 3 de ellos.

En síntesis