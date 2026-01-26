En los últimos días se confirmó que Germán Berterame dejaría de ser jugador de Rayados de Monterrey para continuar su carrera en Inter Miami, a pocos meses del Mundial 2026, lo que podría perjudicarlo o quizás beneficiarlo para la convocatoria.

La operación rondaría los 15 millones de dólares, una cifra importante que provocaría que el conjunto regiomontano pierda a uno de sus futbolistas más determinantes en plena temporada, obligando a la directiva a salir al mercado en busca de un reemplazo de jerarquía.

Hasta ahora, el delantero no se había expresado públicamente sobre su futuro, ya que estaba completamente enfocado en rendir al máximo durante el microciclo de la Selección Mexicana, con la ilusión intacta de ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo. Su prioridad fue responder dentro del campo y aprovechar cada oportunidad con el Tri.

Luego del partido ante Bolivia y antes de regresar a México, Berterame rompió el silencio por primera vez y se refirió a los rumores que lo vinculan con la MLS. “¿Inter Miami? Eso lo tendré que analizar, estoy focalizado acá en la Selección. Ahora ya cuando vuelva, lo pensaré”, expresó el atacante, dejando abierta la puerta a un posible cambio de rumbo.

Berterame fue clave ante Bolivia

El atacante argentino nacionalizado mexicano aprovechó su momento durante la gira del Tri y fue decisivo en el segundo amistoso, al convertir el gol que le dio la victoria por 1-0 a México en su visita a Bolivia. Su actuación no pasó desapercibida y reforzó su candidatura para seguir siendo considerado por el cuerpo técnico.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Berterame atraviesa un momento clave tanto en lo deportivo como en lo personal. Mientras Inter Miami aparece en el horizonte, el delantero mantiene la cabeza puesta en la Selección y en seguir demostrando que está listo para competir al más alto nivel.

