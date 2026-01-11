Este sábado que se llevó a cabo la primera jornada del Clausura 2026, Rayados recibió a Toluca. Hay que recordar que debido a la burla que hizo el equipo escarlata a Sergio Ramos en la semifinal del torneo anterior, uno de los que se burló de los bicampeones fue precisamente Gerardo Arteaga. Pero en esta ocasión salió del encuentro con una supuesta molestia.

Durante el encuentro, el zaguero tuvo que salir del terreno de juego, por lo que se viralizó un video en el que se puede ver su molestia. Ahí se evidencia por parte de quien lo comparte que el futbolista no quiso darle la mano a Doménec Torrent y se siguió directamente a los vestidores, ni siquiera se quedó en el banquillo para apoyar al equipo.

¿Qué pasó con Gerardo Arteaga?

Desde luego que eso encendió las alarmas, porque recientemente RG La Deportiva mencionó que en Rayados hubo problemas de vestidor mientras estaba Sergio Ramos, con quien Arteaga supuestamente se llevaba bien, pero que no lo toleraban en el equipo, tras esa reacción y lo mencionado, todo parecía indicar que así era.

¿Doménec Torrent miente?

Sin embargo, en conferencia de prensa cuestionaron al DT de Monterrey sobre lo sucedido con él y esto fue lo que se dijo: “Se encuentra muy mal de la panza, no sé si tiene gastroenteritis, un tema que se mareaba y estuvo a punto de perder el sentido, algo le ha pasado, me parece que es gastroenteritis, yo pensaba que era una cosa muscular, pero no”.

Fue ahí donde se filtró un video más en donde se ve más de cerca a Arteaga y aunque parece que sí menciona un dolor de panza, hay quienes aseguran que pudo decir: “Qué malo eres para cambiar”, porque no le gustó salir del terreno de juego. La duda aún está e incluso quien comparte el video solicita una sanción interna para el jugador.

