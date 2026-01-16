¡Se acabó la mala racha! Anthony Martial convirtió su primer gol con el CF Monterrey, y encendió a toda la afición albiazul a lo largo y ancho del continente. El delantero con pasado en Manchester United llegó para brillar a los ‘Rayados’, y luego de unos meses difíciles, ahora empieza a pagar con anotaciones. Su primera víctima, Mazatlán.

En un encuentro que ‘La Pandilla’ abrió desde el vestidor, Rayados golea a Mazatlán en el primer tiempo y Anthony Martial aprovechó el envión anímico del equipo. Tras los primeros dos goles a cargo de Jesús Corona y Jorge Rodríguez, el francés anotó vía tiro penal, luego de que se cobrara la pena máxima por una falta sobre Arteaga.

En primera instancia, el atacante del Monterrey falló el tiro pero luego mandó a guardar el rebote que el portero de Mazatlán dejó corto. De este modo, después de un inicio contrario como futbolista del cuadro regio, a Anthony Martial se le esbozó una gran sonrisa por quitarse la mufa. De inmediato, todos sus compañeros fueron a darle una palmada de apoyo.

Con anterioridad, Anthony Martial había marcado un tanto con Rayados pero en un amistoso, ante la U de G en el Estadio Jalisco en la pretemporada de invierno. Sin embargo, hasta aquí no había logrado anotarse en el marcador en un partido oficial. Sus números en Monterrey ahora son 1 gol en 15 presentaciones con el conjunto albiazul.

Luego de haberlo relegado en el Apertura pasado, dejándolo muchos juegos en la banca, Domenec Torrent comenzó a darle titularidades en este Clausura 2026. Fue de la partida en el debut ante Toluca, donde Rayados no marcó goles, luego fue suplente ante Necaxa, y ahora fue titular ante Mazatlán y afortunadamente pudo convertir. En El Barrial esperan que sea el primero de muchos para Anthony Martial.