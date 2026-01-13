Los Rayados de Monterrey tuvieron un inicio para el olvido en este 2026 en el futbol mexicano, en aquella primera dolorosa derrota en casa ante el bicampeón Toluca. Para poder pasar página rápidamente de ese golpe, el equipo regio enfrentará a Necaxa como visitante esta noche, por la segunda jornada del Torneo Clausura.

Ahora bien, en la previa del juego de este martes, los aficionados se mostraron impacientes ya que todavía no podrán ver a Luca Orellano, el flamante refuerzo. El delantero argentino no realizó el viaje a Aguascalientes junto a sus nuevos compañeros, y descolocó a los fanáticos, que lo imaginaban por lo menos en la convocatoria.

El Monterrey tendrá que afrontar este siguiente desafío sin su fichaje más reciente dado que aún no está en la forma física que quiere el cuerpo técnico del equipo. Para tranquilidad de la parcialidad albiazul, esta es una situación que Torrent y su staff contemplaban desde antes de su llegada, pero que repercute en este partido.

Luca Orellano se prepara para su estreno con La Pandilla.

Estas circunstancias tienen que ver con que Luca Orellano no suma minutos desde el pasado 23 de noviembre, cuando Cincinnati cayó por 4-0 ante Inter Miami. En aquella instancia, su club había quedado afuera de los Playoffs de la MLS, luego de lo cual no volvió a tener competencia oficial por el calendario estadounidense.

Ante esta larga inactividad propia del fixture de la Major League Soccer, el atacante se quedó en El Barrial entrenándose con intensidad junto a preparadores físicos. Domenec no quiere que su nuevo futbolista pierda un segundo, para poder contar con él lo antes posible, porque sabe todo lo que puede dar en campo.

Si bien Luca Orellano no podrá ser alternativa ni tampoco regresará Lucas Ocampos, Monterrey ha recuperado a Jesús ‘Tecatito’ Corona para el juego ante Necaxa. Para el esquema ideal del entrenador español, es esencial poder tener a disposición la mayor cantidad de extremos posibles, y hoy solo cuenta con uno. Por ello sobre todo, la prisa sobre el argentino.

¿Cuándo debuta Luca Orellano en Rayados de Monterrey?

La realidad es que, de acuerdo a lo platicado entre el jugador y el técnico, no hay una fecha puntual para el estreno del delantero. Cuando Torrent lo vea rápido y en condiciones de competir al máximo nivel, lo integrará a la nómina y podrá tener sus primeros minutos. Eso sí, en la conferencia de prensa de su presentación, Orellano adelantó que será muy pronto y que si fuera por él, ya estaría en la cancha. Afortunadamente, no padece ninguna lesión y apenas lo decida el DT, podrá tener su ansiado debut.