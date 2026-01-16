Es tendencia:
Dónde ver EN VIVO Mazatlán vs. Rayados por la jornada 3 del Clausura 2026: TV y streaming online

Los 'Cañoneros' y 'La Pandilla' se enfrentan en el primer juego de la fecha. Descubre cómo seguir el partido.

Por Martín Zajic

Mazatlán y Monterrey, cara a cara en El Encanto.
© Getty ImagesMazatlán y Monterrey, cara a cara en El Encanto.

Mazatlán y Monterrey serán los equipos encargados de abrir la tercera jornada de la fase regular del Clausura 2026, cuando se crucen este viernes por la noche. En el Estadio El Encanto, se disputará el único partido del día en la Liga MX. En este contexto, repasa los canales y plataformas donde se podrá sintonizar el encuentro liguero.

Los ‘Cañoneros’ tuvieron un inicio adverso en el Clausura, con dos derrotas al hilo en dos actuaciones: 1-2 vs. FC Juárez (en casa) y 1-2 vs. Puebla (fuera de casa). Por su parte, los ‘Rayados’ pasaron por malas y buenas, con un triunfo y una caída: 0-1 vs. Toluca (como local) y 2-0 vs. Necaxa (en condición de visitante).

¿A qué hora juegan Mazatlán vs. Monterrey por el Clausura 2026?

El partido Mazatlán FC vs. Rayados de Monterrey se llevará a cabo HOY viernes 16 de enero, desde las 21.00 horas del Centro de México, por la jornada 3 del Torneo Clausura. El compromiso de Liga MX tendrá como sede al Estadio El Encanto de (Mazatlán, Sinaloa), con capacidad para poco más de veinte mil espectadores.

Rayados buscará su segundo triunfo seguido en Mazatlán [Foto: Getty]

¿Dónde ver en TV Mazatlán vs. Monterrey por el Clausura 2026?

El partido Mazatlán FC vs. Rayados de Monterrey contará con la transmisión en vivo y en directo por televisión, de las pantallas de Azteca 7 y FOX. Serán las únicados señales de TV donde se podrá ver el enfrentamiento entre los ‘Cañoneros’ y ‘La Pandilla’.

¿Dónde ver en Internet Mazatlán vs. Monterrey por el Clausura 2026?

El partido Mazatlán FC vs. Rayados de Monterrey se podrá seguir al instante en forma online, vía streaming, por medio de Azteca Deportes Network y FOX One. Estas dos son las plataformas exclusivas que permitirán a los fanáticos sintonizar el cotejo liguero por Internet.

Clausura 2026: así se jugará la jornada 3 de la Liga MX con días, horarios y TV

