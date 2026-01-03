El paso de Sergio Ramos por Rayados ya llegó a su fin hace tiempo. Sin embargo, debido a la importancia de su figura, todavía mucha gente da su opinión acerca de si el español dejó un buen recuerdo o no en México. En este caso fue el turno de Víctor Manuel Vucetich.

El ‘Rey Midas’ es una leyenda de Rayados por lo que hizo como entrenador debido a que ganó tres Concachampions y dos Liga MX. En una entrevista con el programa ‘Jorge Ramos y su Banda’, a Víctor Manuel Vucetich le preguntaron por el paso de Sergio Ramos por Monterrey y su respuesta fue contundente.

La opinión de Víctor Manuel Vucetich sobre Sergio Ramos

“El futbol cuando pasan los años te va demandado demasiado, la exigencia es máxima, y si vienes de una situación donde ya no te daba el rendimiento… a veces los manejos de los equipos son desde dos puntos de vista: uno deportivo y uno mercadológico o financiero”, comenzó diciendo el ‘Rey Midas’.

“Entonces yo creo que en el aspecto financiero o mercadológico par a el equipo, pues ese es un punto importante y de referencia para ellos. Pero también tienen que involucrar al deportivo, entonces el deportivo a veces deja algo que desear porque ya no es el rendimiento que uno estaba acostumbrado a ver de un jugador“, agregó Víctor Manuel Vucetich sobre Sergio Ramos.

Sergio Ramos no pudo ganar títulos con Rayados (Getty Images)

Por último, el histórico entrenador criticó que los equipos a veces prioricen el marketing a lo deportivo: “Por tal motivo, lo deportivo pasa a un segundo término y prevalece en esta situación la mercadotecnia. Por desgracia a veces la mercadotecnia a veces rebasa a lo deportivo y eso hace que se descomponga o desequilibre el aspecto deportivo“.

Sergio Ramos no pudo ganar ningún título con Rayados. Después cada uno puede tener una opinión personal acerca del rendimiento del español, pero al menos la estadística marca que el defensa jugó muchos partidos y se lesionó poco, aunque esto no fue suficiente para coronarse en México.

