Sergio Ramos destrozó a Tato Noriega tras su salida de Rayados de Monterrey: “Vende humo”

Sergio Ramos dejó Rayados de Monterrey tras cumplir con su contrato a fines del 2025. Por decisiones personales, el español prefirió no seguir en el equipo mexicano en este 2026 y por el momento no cerró un acuerdo con ninguna otra institución.

Durante su estadía en el club el español no cumplió con los objetivos que tenía, pero sí se ganó el cariño de la afición porque, con la carrera que tuvo, elegir a la institución es muy admirable, aunque se esperaba que consiguiera cosas más importantes.

En las últimas horas, Tato Noriega habló con RG La Deportiva y reveló que algunos permisos que tuvo el jugador durante su estadía en el club no estaban en planes al principio. “Fue surgiendo. No lo esperábamos (las situaciones de Sergio Ramos como ser cantante e ir a los Premios Grammy)”, expresó el directivo del club regio y encendió la polémica.

Lejos de esconderse, Ramos rompió el silencio y le contestó con todo a Noriega: “El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya. Permiso también le dio a otros jugadores, pero eso no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. Arriba el Monterrey!!”.

Willie González apuntó contra Sergio Ramos

El periodista de RG La Deportiva le contestó Ramos: “Sergio Ramos agredió a José Antonio Noriega diciéndole vende humo y que no le ha dado alegrías a la afición. En ningún momento el ‘Tato’ le dijo que no le dio permiso de ir al Grammy. Con el español fuimos la peor defensa en los últimos 20 años. Nos metieron 54 goles y ganó 140 millones de pesos de sueldo”.

“Yo se lo dije a la directiva que era una mala persona. Es un extorsionador, un malaleche y un miserable“, agregó González. Esta declaración encendió aún más la polémica alrededor de la salida de Ramos, mostrando la tensión que existió dentro del club y cómo se manejaron ciertas situaciones fuera de la cancha.

