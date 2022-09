Se acerca Qatar 2022 y la Selección de México teme una importante represalia por parte de la FIFA. Y es que, por haber convocado a Alejandro Zendejas en algunos juegos amistosos, la FMF podría ser sancionada por alineación indebida. ¿Por qué razón? Porque el ahora futbolista de las Águilas del América fue contemplado por el combinado azteca después de haber representado a Estados Unidos sin aval legal.

El periodista Martín del Palacio confirmó esta información en redes sociales. El encuentro de exhibición contra Ecuador en 2021 y el empate 0-0 frente a Guatemala, durante este año, serían los antecedentes que complicarán al Tri. Y lo peor de todo es que el país de las Barras y las Estrellas se metería.

"Ya te había avisado de la presión de Doña Fede a Alex Zendejas para firmar la carta de renuncia a Estados Unidos, para convocarlo. Y de eso nada ha cambiado hasta hoy. Si no estampa su firma no será llamado por México. Ahora me dijeron que van por todo", publicó el Francotirador de RÉCORD en su columa.

¿El americanista representará a otro país en Qatar 2022? Esto se alertó en dicho medio de comunicación: "Están convenciendo a Gregg Berhalter para que lo llame en la siguiente ventana FIFA y para que ya se quede con el representativo del otro lado del Río Bravo. Pues, ellos sí lo quieren". Serán días clave...