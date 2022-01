Desde su debut con la selección mexicana mayor el 27 de marzo de 2019, bajo el mando del director técnico argentino Gerardo el Tata Martino, Alexis Vega ha acumulado ya 13 partidos. En el anterior ante Jamaica fue vital para que el Tri remontara y ganara el partido con marcador de 2-1.

En ese partido ante los Reggae Boyz, Alexis Vega pudo ir de titular en el ataque del Tri debido a las bajas de Raúl Jiménez e Hirving Lozano, y aprovechó al participar en la jugada del primer gol y anotar el segundo: "Muy contento de poder estar en la selección, de representar a mi país en unas eliminatorias, es un sueño desde niño. Si bien sabíamos que Raúl y Chucky no podían jugar, hay que aprovechar cuando nos toque".

En entrevista para TUDN, el atacante surgido del Toluca y actualmente con el Guadalajara señaló que "me siento con una responsabilidad muy grande, sé que tengo jugadores de muchísima calidad, sigo trabajando para mí y mis compañeros. Sé que hay competencia, pero seguiré aportando, si me toca estar a disfrutarlo, si no, a apoyar a mis compañeros".

Los maestros de Alexis en el Tri

En casi dos años como seleccionado nacional, Alexis Vega reveló quiénes son los jugadores que más le han apoyado para progresar al interior del Tri: "Me ha ayudado muchísimo venir a la Selección, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Chucky, Tecatito se me han acercado muchísimo, trato de aprender de ellos, seguir trabajando y ser constante que es lo que quiero".

En los últimos seis meses, Alexis Vega ha tenido un papel trascendental en selecciones nacionales y en su club, a pesar de molestias físicas: "en los Juegos Olímpicos me sentía muy tranquilo conmigo mismo, con Chivas después tuve lesiones en el tobillo, pero estamos de regreso, trabajé muy bien con los fisios. Me siento contento por iniciar, no se nos dieron los resultados como queríamos, siempre tratando de marcar la diferencia".