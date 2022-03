Con el llamado de Israel Reyes para el octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022 tuvieron que pasar casi cinco años para que un jugador perteneciente al Puebla volviera a ser convocado a la selección mexicana para partidos de una competencia oficial.

Para los partidos contra Estados Unidos, Honduras y El Salvador de los días 24, 27 y 30 de marzo, el defensa central Israel Reyes regresa a la selección mexicana luego de haber sido considerado para el juego de carácter amistoso contra la selección chilena del pasado 9 de diciembre.

Antes de que Gerardo el Tata Martino llamara a Israel Reyes para las últimas tres jornadas del octagonal, el último jugador del Puebla convocado a la selección mexicana para una competencia oficial fue el portero Moisés Muñoz para la Copa Oro 2017 bajo la gestión del director técnico colombiano Juan Carlos Osorio.

¿Quién es Israel Reyes?

Nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, el 23 de mayo de 2000, Israel Reyes debutó en la Liga MX el 23 de noviembre de 2019 como jugador de los Zorros del Atlas en contra de los Rayados del Monterrey en el estadio BBVA.

Israel Reyes jugó para los equipos sub 15, sub 17 y sub 20 del Atlas entre los torneos Invierno 2015 y Clausura 2020. Su aparición en el primer equipo de los rojinegros se dio en 2019 y su llegada al Puebla sucedió para el torneo Guard1anes 2020. De cara al torneo Clausura 2022 fue pretendido por el América.