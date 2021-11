Javier "Chicharito" Hernández nuevamente no fue convocado por Gerardo Martino para que el delantero integre la Selección de México. Descubre los motivos de ello.

¿Por qué Chicharito Hernández no está en el partido entre México y Estados Unidos?

La Selección de México está llevando a cabo los preparativos de cara a los partidos de las Eliminatorias Concacaf, donde va a llevar a cabo los duelos contra Estados Unidos y Canadá en el certamen que busca a los clasificados al Mundial de Qatar 2022. Ahora bien, uno de los nombres que no está presente en la nómina es Javier Chicharito Hernández, ¿a qué se dede su ausencia?

+¿Y Chivas? Chicharito Hernández reveló dónde jugará la próxima temporada tras fracaso con Los Angeles Galaxy

+Ni Chicharito, ni Vela, el goleador de la MLS fue argentino

El hombre que actualmente milita en Los Ángeles Galaxy, sabiendo que es uno de los mejores jugadores de la Major League Soccer (MLS), además de que posee una marca goleadora de 17 tantos en 20 presentaciones, otra vez no fue citado para disputar los partidos de la Selección mayor, hecho que viene ocurriéndole (hayan habido o no lesiones) desde hace ya dos años.

¿Cuál fue la razón de su ahora no citación? El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, argumentó que "Se dieron una serie de cosas internas por las cuales el Tata ha decidido no convocarlo y tiene mi respaldo". Además, los rumores indican que el jugador habría solicitado cuestiones anteponiendo su parte personal a la del equipo.

"Chicharito" no juega en la "Tri" desde el 26 de marzo de 2019, se impuso ante Estados Unidos por 3-0 anotando uno de los tantos junto a Érick Gutiérrez y Uriel Antuna. Pero lo que más ruido hizo, y que quizás sea todavía la razón principal. Tras la victoria mencionada, el equipo contó con una jornada liberada y sin entrenamientos para poder descansar. Allí fue cuando el ex Manchester United, junto a Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Miguel Layún y Marco Fabián habrían realizado un "brunch" en un bar que luego involucró mujeres de por medio. Si bien luego llegaron a la concentración en un buen estado, lo cierto es que ese tipo de excursiones no cayeron para nada bien en el cuerpo técnico.

El entrenador del combinado selectivo, Gerardo Martino, se encargó de relegar a algunos de estos jugadores, principalmente de los últimos dos mencionados junto al atacante de LA. Si bien por conferencia de prensa manifestó que no se debía a un tema extrafutbolístico, el hecho de que a partir de ese momento el trío de jugadores mencionados no volvieron a estar dice muchas cosas.

Estrictamente ocupando su rol de delantero centro, lo cierto es que el "Tata" tiene presentes a Rogelio Funes Mori (Monterrey), Raúl Jiménez (Wolverhampton) y Henry Martín (América) para su reemplazo. ¿Llegará en algún momento el regreso por parte de "Chicharito" a la Selección?

+En 2019 y contra Estados Unidos, el último partido de Chicharito Hernández con la Selección: