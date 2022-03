El periodista Miguel Arzipe no cree que México, siempre que logre la clasificación este miércoles, pueda ganar algún partido del Mundial de Qatar con el nivel que ha mostrado en sus últimos partidos.

Casi que ni los más pesimistas creen que México pueda perder la clasificación al Mundial de Qatar en la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf, en la que le tocará recibir este miércoles a El Salvador en el Estadio Azteca. Muchos creen, sin embargo, que con el rendimiento de los últimos partidos esa Copa del Mundo puede resultar un verdadero sufrimiento para los dirigidos por Gerardo Martino.

El periodista Miguel Arzipe, por ejemplo, bajó una línea de pensamiento muy similar a la de David Faitelson, entendiendo que el seleccionado mexicano no está actualmente en condiciones de competir de igual a igual en un torneo que reúne a los mejores seleccionados del mundo.

"México ya está en Qatar 2022. Eso ya lo sabemos. Pero hay muchas opiniones, y yo las comparto, de que jugando así, para qué. Es cierto, tiene siete meses y medio para mejorar. Para elevar el nivel y evitar hacer el peor de los ridículos", comenzó diciendo en su columna para Telediario.

Y agregó: "HH tiene que volver a ser aquel que se la partía y tenía calidad en el medio campo. Chuky y Coronita deben ser los de antes, no controlan ni un balón. Raúl debe regresar al gol y tiene que haber un segundo que le ayude en las anotaciones. Y tal vez deban cambiar de entrenador. Si esto no sucede, México será un fraude en la Copa del Mundo. Les aseguro que si juega como juega, no ganará ni un partido en la fase de grupos".

Las críticas de David Faitelson a México

David Faitelson, de ESPN, fue otro de los periodistas que si bien consideró imposible que México pierda la clasificación al Mundial de Qatar, le será muy dificil competir con su actual rendimiento. "México estará en Qatar. La pregunta: ¿Para qué?", escribió en un tuit fulminante.