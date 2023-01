A principios de los años 90, llegó a la selección mexicana como director técnico el argentino César Luis Menotti quien arribó gracias a las gestiones de Francisco Ibarra y Emilio Maurer, otrora presidente y vicepresidente de la Federación Mexicana de Futbol. El primero falleció en 2022, el segundo acaba de opinar sobre el nuevo entrenador del Tri.

Emilio Maurer, quien fue también presidente de Puebla, evaluó la labor de Gerardo Tata Martino como director técnico de la selección mexicana: "Vergonzoso, fue un entrenador que no trabajó por principio de cuentas. El señor, cuando no estaba trabajando con la selección en las fechas FIFA, se iba a Argentina. Armaba buenos asados, maravillosos, pero se fue Argentina, no vio la Liga MX, no siguió la Liga MX, no estuvo viendo jugadores. Se casó con unos jugadores. No escogió a los que estaban en ese momento en plenitud. Escogió por historia y a no los mejores en su momento".

En entrevista para el diario AS, Emilio Maurer dijo que para director técnico de la selección mexicana. “Desde luego pondría un mexicano, porque obviamente el entrenador mexicano tiene una gran ventaja sobre el extranjero que simplemente conoce la idiosincrasia del jugador mexicano". De los prospectos para dirgir al Tri, el exdirectivo emitió su opinión sobre Miguel Herrera: "es un entrenador brillante".

Emilio Maurer también comentó sobre la posibilidad de designar a Ricardo Antonio La Volpe: "Sí, claro, sí me gusta La Volpe. Sabe cómo hacer un extraordinario análisis y es una persona que en un momento dado puede cambiar un partido, pero en este momento preferiría a Hugo (Sánchez) y a (Mario) Carrillo... Hugo (Sánchez) con Mario (Carrillo), no dos entrenadores, entrenador y ayudante... No que manden dos, sino que trabajen juntos con un entrenamiento correcto".

El regreso de la Copa América

Emilio Maurer, reconocido por su participación en las gestiones que derivaron en la participación de la selección mexicana por primera vez en la Copa América, consideró que el Tri debe volver a este torneo de la Conmebol: "Olvidarnos un poquito de esos partidos moleros. Vamos a tener que regresar a la Copa América. Sabemos que no tenemos eliminatorias para el próximo Mundial. Es importante regresar a jugar la Copa América".