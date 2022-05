El Mundial de Qatar 2022 se disputará en una fecha inusual, ya que siempre se juega una vez finalizadas las competiciones a nivel de clubes, entre junio y julio. En esta ocasión, para evitar las alturas temperaturas, el gran certamen se programó para fin de año, entre noviembre y diciembre, por lo que los jugadores llegarán en plena competencia.

Sin embargo, esta programación también ha motivado importantes cambios en la preparación de cara al Mundial. No sólo porque los clubes recién liberarán a los jugadores días antes de que inicie la competencia, sino porque tampoco habrá tiempo para realizar amistosos de preparación ni despedirse de las respectivas aficiones antes de emprender el viaje.

En lo que respecta a la Selección Mexicana, el Tri viene de jugar un amistoso ante Nigeria, en el que ganó 2-1, mientras que ahora hará lo propio ante dos seleccionados sudamericanos que estarán en Qatar: Uruguay y Ecuador. Al margen de los posteriores compromisos por UEFA Nations League, el combinado mexicano anunciaría otros dos amistosos ante Brasil y Perú, a disputar en septiembre.

No obstante, entre esos últimos dos juegos de preparación y el debut mundialista, México no tiene hasta el momento otros compromisos, por lo que podría llegar a la gran cita con poco rodaje previo. Ante esto, el periodista de TUDN, Gibrán Araige, informó que el Tri negocia para disputar un último amistoso, ya en noviembre, ante Suecia. Según esta fuente, las negociaciones están avanzadas, pero en caso de no concretarse, el plan B de la Federación es Bosnia.

Mal recuerdo

En caso de concretarse el amistoso mencionado, la Selección Mexicana volvería a verse las caras ante un rival con el que no tiene un buen último antecedente. El Tri se enfrentó a Suecia en la tercera fecha del Mundial de Rusia 2018, cuando perdió por 3-0. Aquel día, el equipo de Juan Carlos Osorio venía de sendos triunfos ante Alemania y Corea del Sur. El triunfo de los asiáticos a los germanos le permitió a México clasificar, pero por la derrota, lo hizo en segundo lugar y tuvo que enfrentarse en Octavos de Final ante Brasil, donde se fue eliminado.