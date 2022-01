Christian Martinoli no tuvo piedad con la Selección Mexicana en TV Azteca.

En el partido correspondiente a la Jornada 10 del Octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022, la Selección Mexicana decepcionó a todos (de nuevo) y tan solo empató 0-0 frente a Costa Rica en el Estadio Azteca. Hubo un bajísimo nivel en el equipo local, tanto a nivel individual como colectivo, lo que explica el por qué no pudo romper la resistencia defensiva de los Ticos.

Gerardo Martino, nuevamente, fue muy tundido por aficion y distintos periodistas. La alineación que escogió para iniciar el juego no terminó de convencer y algunas de las modificaciones dejaron dudas. Su decisión más polémica fue poner solamente 16 minutos a Alexis Vega, quien venía de ser figura ante Jamaica y pide la titularidad a gritos.

Quien no quedó para nada contento con el rendimiento colectivo del equipo y con cómo se ha complicado solito la clasificación al campeonato más importante del mundo a nivel países es Christian Martinoli, importante narrador deportivo. En medio de la transmisión para TV Azteca, aprovechó para lanzar una dura crítica al conjunto que dirige Gerardo Martino y hasta lo comparó con el Octagonal de José Manuel de la Torre (Mundial 2014).

"Se van a enfrentar el tercer y el cuarto lugar, los separa un punto. Es ahí o a seguir sufriendo, es ahí o a parir chayotes otra vez, again and again. Esto cada vez se parece más a la era del Chepo, se ganan tres mil millones de moleros pero en los partidos importantes... madre mía", comentó con impaciencia el reconocido fanático del Deportivo Toluca.

Lo que se le viene a la Selección Mexicana

Quedan 4 partidos para el cierre del Octagonal de Concacaf, por lo que cada vez hay menos margen de error. La Selección Mexicana (18 puntos) se enfrentará a Panamá (17) en condición de local, a Estados Unidos (18) de local, Honduras (3) de visitante y El Salvador (9) de local. Si en los primeros dos cosecha resultados negativos y Costa Rica aprovecha la oportunidad, el Tri podría caer hasta el ¡quinto lugar! y complicar su viaje a Catar.