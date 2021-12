El director técnico de los Tigres advirtió que en estos momentos el Tri no tendría mucho a qué aspirar en la próxima Copa del Mundo y que las estadísticas no le garantizan nada a Gerardo Martino.

Falta menos de un año para la Copa del Mundo Qatar 2022 y Miguel Herrera habló para que las luces de alarma no se apaguen ante el funcionamiento que tuvo la selección mexicana. El director técnico de los Tigres no tiene altas expectativas en este momento, pero subrayó el potencial de los jugadores.

"Si llegamos al Mundial jugando como se está jugando en este momento, seguro nos regresamos en la primera fase”, advirtió Miguel Herrera tomando como referencia el funcionamiento y los resultados del Tricolor en lo que va del octagonal clasificacitorio de la Concacaf.

En entrevista con Telemundo, Miguel Herrera subrayó que el Tri tiene dos argumentos para recuperar las ilusiones de tener una destacada participación en Qatar 2022. "Si México llega al Mundial con esta generación y regresa al buen trabajo que había hecho al inicio, yo creo que estamos para cosas importantes".

Advertencia al Tata Martino

Miguel Herrera subrayó que durante su gestión de tres años el director técnico de la selección mexicana, el argentino Gerardo el Tata Martino, ha tenido un balance muy favorable con 46 partidos dirigidos: 31 victorias, ocho empates y siete derrotas. "Los números de Gerardo son buenos".

Pero el director técnico de los Tigres advirtió que el Tata Martino debe estar con cuidado con el entorno porque "en México tenemos mecha corta de paciencia y eso lo sabemos, en nuestra liga dos o tres fechas y cortan al técnico. No hay mucho aguante, de repente tocas fibras que no les gustan y ya están pensando en volarte la cabeza, la verdad es que así es nuestro futbol y no lo vamos a cambiar tan fácil".