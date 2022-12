"No arriesgamos": Llegó la primera crítica de un jugador de la Selección Mexicana para Gerardo Martino

La Selección Mexicana decepcionó a propios y extraños en el Mundial de Qatar 2022, aunque la realidad es que no sorprendió. El rendimiento del equipo fue muy bajo durante los últimos meses, por lo que una eliminación en Fase de Grupos se podía prever. Aún así, dolió mucho por la forma en la que se dio: empate opaco ante Polonia, derrota dura frente a Argentina y un triunfo inservible contra Arabia Saudita.

Los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol le pidieron a los jugadores que no den declaraciones a la prensa, algo que reveló Carlos Rodríguez en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, el encargado de romper con este "pacto" fue Luis Chávez, una de las grandes figuras que tuvo el equipo en la Copa. Y lanzó una dura crítica a Gerardo Martino...

En plática con El Escorpión Dorado de Youtube, el talentoso mediocampista de Pachuca apuntó: "Es justo (el haber sido eliminados), en los dos primeros partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgamos. Contra Polonia pudimos haber ganado, al final esos dos partidos los dejamos ir y al último no nos alcanzó".

"Es contrastante, con los resultados no puedo estar contento plenamente porque yo me quería quedar unos días más y seguir avanzando de ronda. Nos habíamos puesto la meta de estar en un quinto partido y no vamos a jugar ni un cuarto", admitió el oriundo de Cihuatlán, Jalisco.

A pesar de la eliminación, Luis Chávez se dio el gusto de marcar uno de los mejores tantos de la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita. Sumado al de Henry Martín frente al mismo rival, fueron los únicos tantos del elenco nacional en el torneo. "La verdad es que estaba preocupado por eso, no nos podíamos ir del Mundial sin un gol", sentenció el zurdo, aliviado por esta cuestión.

